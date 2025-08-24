Aktualizacja: 24.08.2025 11:29 Publikacja: 24.08.2025 11:27
Woody Allen
Jak informuje opozycyjny wobec dyktatury Putina „The Moscow Time”, 89-letni reżyser, czterokrotny zdobywca Oscara, będzie głównym gościem honorowym Międzynarodowego Tygodnia Filmowego w Moskwie, który odbędzie się w dniach 23–27 sierpnia. Rosyjskie media donoszą, że pojawi się on online, a nie osobiście.
Festiwal, który po raz pierwszy odbędzie się w 2024 roku, obejmuje projekcje filmowe, wykłady i fora biznesowe i ma na celu promocję Moskwy jako międzynarodowego centrum filmowców i kinomanów.
Jak poinformował Departament Kultury miasta, Allen ma być gwiazdą programu „Legendy światowego kina” w studiu Moskino w niedzielę. Rozmowę poprowadzi rosyjski reżyser Fiodor Bondarczuk, reżyser „9 kompanii” o wojnie w Afganistanie i „Stalingradu”.
„Woody Allen, którego dzieła stały się kulturowymi symbolami i znakiem rozpoznawczym kina autorskiego, po raz pierwszy wystąpi przed rosyjską publicznością w takim formacie” – informuje strona internetowa festiwalu. Opisuje on wystąpienie jako „wykład-dialog”, oferujący „refleksje na temat filmu i życia, wyborów, inspiracji i uczciwości w zawodzie”.
Według organizatorów wśród innych gwiazd znajdą się amerykański aktor i mistrz sztuk walki Marc Dacascos oraz serbski reżyser Emir Kusturica, sympatyzujący z Kremlem, wielokrotnie pokazujący się z prezydentem Putinem.
Na festiwalu spodziewanych jest ponad 80 uczestników z ponad 20 krajów, a także ponad 150 rosyjskich i zagranicznych profesjonalistów z branży, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej.
Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. rosyjscy artyści napotykają na coraz większe ograniczenia za granicą. Rosyjskie filmy zostały wycofane z festiwali, pokazy odwołane, a aktorzy i reżyserzy zostali wykluczeni z wydarzeń kulturalnych na Zachodzie. Do niedawnych przykładów należy odwołanie koncertu dyrygenta Walerija Giergiewa we Włoszech oraz odwołanie występów baletnicy Teatru Bolszoj Swietłany Zacharowej w Korei Południowej.
Jak donosi „The Moscow Time”, agent Allena nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
Decyzja o obecności w Moskwie podczas trwania pełnoskalowej inwazji na Ukrainę to kolejna katastrofa w życiu artysty, który nie podniósł się z upadku po oskarżeniach o pedofilię i nie potrafi przełamać bojkotu swojej osoby i twórczości.
Reżyser od prawie 30 lat broni się przed zarzutami. Twierdzi, że to zemsta kobiety, którą porzucił dla młodszej. Porzucona to Mia Farrow, ta młodsza – jej adoptowana córka, obecna partnerka Allena.
Wiele w tej sprawie ujawnił film dokumentalny HBO „Allen kontra Farrow”.
