Jak informuje opozycyjny wobec dyktatury Putina „The Moscow Time”, 89-letni reżyser, czterokrotny zdobywca Oscara, będzie głównym gościem honorowym Międzynarodowego Tygodnia Filmowego w Moskwie, który odbędzie się w dniach 23–27 sierpnia. Rosyjskie media donoszą, że pojawi się on online, a nie osobiście.

Woody Allen na festiwalu w Moskwie

Festiwal, który po raz pierwszy odbędzie się w 2024 roku, obejmuje projekcje filmowe, wykłady i fora biznesowe i ma na celu promocję Moskwy jako międzynarodowego centrum filmowców i kinomanów.

Jak poinformował Departament Kultury miasta, Allen ma być gwiazdą programu „Legendy światowego kina” w studiu Moskino w niedzielę. Rozmowę poprowadzi rosyjski reżyser Fiodor Bondarczuk, reżyser „9 kompanii” o wojnie w Afganistanie i „Stalingradu”.

„Woody Allen, którego dzieła stały się kulturowymi symbolami i znakiem rozpoznawczym kina autorskiego, po raz pierwszy wystąpi przed rosyjską publicznością w takim formacie” – informuje strona internetowa festiwalu. Opisuje on wystąpienie jako „wykład-dialog”, oferujący „refleksje na temat filmu i życia, wyborów, inspiracji i uczciwości w zawodzie”.