Aktorowi rozpoznawalność przyniosły przede wszystkim dwa tytuły wyprodukowane przez Andy'ego Warhola – „Ciało dla Frankensteina” (1973) i „Krew dla Drakuli” (1974).

Na przestrzeni lat aktor zagrał w ponad 200 filmach. Mimo że artysta nigdy nie był zwolennikiem wielkich hollywoodzkich produkcji – mawiał bowiem, że „komercyjne amerykańskie filmy są produktem” – to grał obok takich gwiazd kina, jak Nicole Kidman, Michael J. Fox, Keanu Reeves, River Phoenix, Bruce Willis, Dolph Lundgren, John Malkovich i Arnold Schwarzenegger.

Kier współpracował z takimi reżyserami jak Lars von Trier – między innymi przy takich produkcjach jak „Europa”, „Królestwo”, „Tańcząc w ciemnościach”, „Melancholia” – czy Rainer Werner Fassbinder („The Stationmaster’s Wife”, „Trzecia generacja”, „Lili Marleen”). W latach 90. zagrał w takich zaś w wielu hollywoodzkich filmach – m.in. „Ace Ventura: Psi detektyw”, „Armageddon” i „Blade: Wieczny łowca”.

Udo Kier odszedł 23 listopada w szpitalu w Palm Springs w Kalifornii – mieście, w którym mieszkał.