Nie żyje Udo Kier. Popularny aktor zmarł w wieku 81 lat

W wieku 81 lat zmarł Udo Kier, niemiecki aktor znany między innymi z filmów takich jak „Tańcząc w ciemnościach”, „Ciało dla Frankensteina” czy „Krew dla Drakuli”.

Publikacja: 24.11.2025 10:20

Foto: PAP/EPA/NINA PROMMER

Ada Michalak

O odejściu aktora poinformował w rozmowie z magazynem „Variety” jego partner, Delbert McBride. Potwierdził to także w mediach społecznościowych przyjaciel artysty, fotograf Michael Childers. „Pęka mi serce, smutne pożegnanie mojego wspaniałego przyjaciela Udo Kiera. Spoczywaj w pokoju” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku. 

Dotychczas nie poinformowano, jaka była przyczyna śmierci aktora. 

Udo Kier w Krakowie

Udo Kier nie żyje 

Udo Kier – a właściwie Udo Kierspe – urodził się 14 października 1944 w Kolonii w Niemczech. Był niemieckim aktorem i – choć okazjonalnie – reżyserem. 

Aktorowi rozpoznawalność przyniosły przede wszystkim dwa tytuły wyprodukowane przez Andy'ego Warhola – „Ciało dla Frankensteina” (1973) i „Krew dla Drakuli” (1974).

Na przestrzeni lat aktor zagrał w ponad 200 filmach. Mimo że artysta nigdy nie był zwolennikiem wielkich hollywoodzkich produkcji – mawiał bowiem, że „komercyjne amerykańskie filmy są produktem” – to grał obok takich gwiazd kina, jak Nicole Kidman, Michael J. Fox, Keanu Reeves, River Phoenix, Bruce Willis, Dolph Lundgren, John Malkovich i Arnold Schwarzenegger.

Kier współpracował z takimi reżyserami jak Lars von Trier – między innymi przy takich produkcjach jak „Europa”, „Królestwo”, „Tańcząc w ciemnościach”, „Melancholia” – czy Rainer Werner Fassbinder („The Stationmaster’s Wife”, „Trzecia generacja”, „Lili Marleen”). W latach 90. zagrał w takich zaś w wielu hollywoodzkich filmach – m.in. „Ace Ventura: Psi detektyw”, „Armageddon” i „Blade: Wieczny łowca”. 

Udo Kier odszedł 23 listopada w szpitalu w Palm Springs w Kalifornii – mieście, w którym mieszkał. 

Źródło: rp.pl

Społeczeństwo Film

