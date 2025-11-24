Aktualizacja: 24.11.2025 10:32 Publikacja: 24.11.2025 10:20
Udo Kier
O odejściu aktora poinformował w rozmowie z magazynem „Variety” jego partner, Delbert McBride. Potwierdził to także w mediach społecznościowych przyjaciel artysty, fotograf Michael Childers. „Pęka mi serce, smutne pożegnanie mojego wspaniałego przyjaciela Udo Kiera. Spoczywaj w pokoju” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.
Dotychczas nie poinformowano, jaka była przyczyna śmierci aktora.
Udo Kier – a właściwie Udo Kierspe – urodził się 14 października 1944 w Kolonii w Niemczech. Był niemieckim aktorem i – choć okazjonalnie – reżyserem.
Aktorowi rozpoznawalność przyniosły przede wszystkim dwa tytuły wyprodukowane przez Andy'ego Warhola – „Ciało dla Frankensteina” (1973) i „Krew dla Drakuli” (1974).
Na przestrzeni lat aktor zagrał w ponad 200 filmach. Mimo że artysta nigdy nie był zwolennikiem wielkich hollywoodzkich produkcji – mawiał bowiem, że „komercyjne amerykańskie filmy są produktem” – to grał obok takich gwiazd kina, jak Nicole Kidman, Michael J. Fox, Keanu Reeves, River Phoenix, Bruce Willis, Dolph Lundgren, John Malkovich i Arnold Schwarzenegger.
Kier współpracował z takimi reżyserami jak Lars von Trier – między innymi przy takich produkcjach jak „Europa”, „Królestwo”, „Tańcząc w ciemnościach”, „Melancholia” – czy Rainer Werner Fassbinder („The Stationmaster’s Wife”, „Trzecia generacja”, „Lili Marleen”). W latach 90. zagrał w takich zaś w wielu hollywoodzkich filmach – m.in. „Ace Ventura: Psi detektyw”, „Armageddon” i „Blade: Wieczny łowca”.
Udo Kier odszedł 23 listopada w szpitalu w Palm Springs w Kalifornii – mieście, w którym mieszkał.
