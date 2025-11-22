To była niespodzianka. Do ostatniej chwili organizatorzy EnergaCAMERIMAGE nie podawali informacji o przyjeździe do Torunia Kristen Stewart, czekając na ostateczne potwierdzenie jej podróży. Tak chyba chciała też sama gwiazda. Bo zjawia się ostatnio na festiwalach nie jako znana aktorka hollywoodzka, tylko jako reżyserka promująca swój pierwszy film. Jej „Chronologia wody” w Toruniu znalazła się w konkursie debiutów reżyserskich.

Kristen Stewart: z aktorki – reżyserka

Już w czasie festiwalu w Cannes w 2018 r. Kristen Stewart ogłosiła, że chce zekranizować autobiograficzną powieść Lidii Yuknavitch „Chronologia wody”.

— Połknęłam wręcz tę książkę: ona natychmiast stała się dla mnie ważna — mówiła wówczas Stewart.

Film powstał siedem lat później. Miał premierę w tym roku w Cannes, gdzie został dobrze przyjęty przez krytyków.