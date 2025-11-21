Reklama
Rzeczpospolita
Ekonomia
Kto przejmie właściciela TVN? Trzy oferty na Warner Bros Discovery na stole

Warner Bros. Discovery otrzymało trzy wstępne oferty przejęcia. Oferenci to: Paramount, Skydance, Comcast oraz Netflix – informuje Reuters, powołując się na swoje źródła. Według agencji to początek sprzedaży istniejącego od przeszło 100 lat hollywoodzkiego studia filmowego.

Publikacja: 21.11.2025 12:42

Paramount, Comcast i Netflix walczą o Warner Bros Discovery

Foto: Photo by ROBYN BECK / AFP

Urszula Lesman

„The New York Times” poinformował jako pierwszy o trzech ofertach, które zapowiadają znaczącą konsolidację w branży medialnej i zadecydują o przyszłości cennych aktywów, takich jak HBO, biblioteka filmowa Warner Bros. oraz uniwersum DC Comics. Właściciel TVN, Warner Bros., poinformował w zeszłym miesiącu, że rozważa różne opcje strategiczne po tym, jak o zainteresowaniu całością lub częścią biznesu poinformowało kilku potencjalnych nabywców.

Paramount zainteresowany całym Warner Bros. Discovery

Paramount ma złożyć ofertę na zakup całego Warner Bros. Discovery, włącznie z jego sieciami telewizji kablowej. Oferta Paramount jest wspierana przez głównego akcjonariusza studia, współzałożyciela Oracle, miliardera Larry’ego Ellisona, jednego z najbogatszych ludzi na świecie.

Potencjalna fuzja zwiększyłaby obecność Paramount w kinach, dając mu 32 proc. udziału w północnoamerykańskim rynku kinowym, według danych Comscore, oraz wzmocniłaby jego platformę streamingową, łącząc HBO Max z Paramount+.

Warner Bros. Discovery, właściciel TVN, ponownie jest na sprzedaż
Media
TVN może zmienić właściciela. Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż

Reuters jako pierwszy poinformował, że zarząd Warner Bros. Discovery odrzucił w większości gotówkową ofertę blisko 24 dol. za akcję, wyceniającą firmę na 60 mld dol., i ogłosił rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla studia.

Reszta oferentów zainteresowana tylko częścią aktywów Warner Bros. Discovery

Korporacyjny właściciel NBCUniversal, Comcast, jest zainteresowany studiami filmowymi i telewizyjnymi Warner Bros. oraz HBO, którego bohaterowie – w tym Superman i Batman – mogliby wzmocnić jego biznes kinowy, streamingowy oraz parki rozrywki.

Łączny udział połączonych studiów w północnoamerykańskim rynku kinowym przekroczyłby 43 proc., podał Comscore.

Netflix też jest chętny na zakup właściciela TVN. Przejąłby ważnego rywala – HBO Max
Media
Netflix też jest chętny na zakup właściciela TVN. Przejąłby ważnego rywala – HBO Max

Netflix również zabiega o studia oraz działalność streamingową Warner Bros., chcąc uzyskać dostęp do obszernej biblioteki filmowej studia i ugruntowanych franczyz rozrywkowych, takich jak „Harry Potter” czy „Władca Pierścieni”.

Czy Warner Bros. Discovery zostanie podzielony?

Warner Bros. Discovery wcześniej zapowiedziało plany podziału firmy na dwie spółki publiczne, oddzielając działalność studiów i streamingu od kurczących się sieci kablowych.

Sprzedaż niemal na pewno przyniesie krótkoterminowe turbulencje dla firmy, która może zyskać czwartego właściciela w ciągu siedmiu lat. AT&T kupiło Time Warner w 2018 r., chcąc wejść w produkcję filmową i telewizyjną. Cztery lata później WarnerMedia połączono z Discovery Inc., tworząc obecny konglomerat.

Właściciel TVN dzieli się na dwie części. Co z polską telewizją?
Media
Właściciel TVN dzieli się na dwie części. Co z polską telewizją?

Warner Bros. może ostatecznie nie zawrzeć umowy z żadnym z oferentów i kontynuować obecny plan oddzielenia kurczących się sieci kablowych od reszty działalności w przyszłym roku – informuje Bloomberg. Pozwoliłoby to prezesowi Davidowi Zaslavowi nadal zarządzać studiem i segmentem streamingowym, przynajmniej do czasu pojawienia się kolejnego nabywcy. Zarząd ma podjąć ostateczną decyzję do Bożego Narodzenia.

Źródło: rp.pl

