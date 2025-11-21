Aktualizacja: 21.11.2025 12:57 Publikacja: 21.11.2025 12:42
Paramount, Comcast i Netflix walczą o Warner Bros Discovery
Foto: Photo by ROBYN BECK / AFP
„The New York Times” poinformował jako pierwszy o trzech ofertach, które zapowiadają znaczącą konsolidację w branży medialnej i zadecydują o przyszłości cennych aktywów, takich jak HBO, biblioteka filmowa Warner Bros. oraz uniwersum DC Comics. Właściciel TVN, Warner Bros., poinformował w zeszłym miesiącu, że rozważa różne opcje strategiczne po tym, jak o zainteresowaniu całością lub częścią biznesu poinformowało kilku potencjalnych nabywców.
Paramount ma złożyć ofertę na zakup całego Warner Bros. Discovery, włącznie z jego sieciami telewizji kablowej. Oferta Paramount jest wspierana przez głównego akcjonariusza studia, współzałożyciela Oracle, miliardera Larry’ego Ellisona, jednego z najbogatszych ludzi na świecie.
Potencjalna fuzja zwiększyłaby obecność Paramount w kinach, dając mu 32 proc. udziału w północnoamerykańskim rynku kinowym, według danych Comscore, oraz wzmocniłaby jego platformę streamingową, łącząc HBO Max z Paramount+.
Reuters jako pierwszy poinformował, że zarząd Warner Bros. Discovery odrzucił w większości gotówkową ofertę blisko 24 dol. za akcję, wyceniającą firmę na 60 mld dol., i ogłosił rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla studia.
Korporacyjny właściciel NBCUniversal, Comcast, jest zainteresowany studiami filmowymi i telewizyjnymi Warner Bros. oraz HBO, którego bohaterowie – w tym Superman i Batman – mogliby wzmocnić jego biznes kinowy, streamingowy oraz parki rozrywki.
Łączny udział połączonych studiów w północnoamerykańskim rynku kinowym przekroczyłby 43 proc., podał Comscore.
Netflix również zabiega o studia oraz działalność streamingową Warner Bros., chcąc uzyskać dostęp do obszernej biblioteki filmowej studia i ugruntowanych franczyz rozrywkowych, takich jak „Harry Potter” czy „Władca Pierścieni”.
Warner Bros. Discovery wcześniej zapowiedziało plany podziału firmy na dwie spółki publiczne, oddzielając działalność studiów i streamingu od kurczących się sieci kablowych.
Sprzedaż niemal na pewno przyniesie krótkoterminowe turbulencje dla firmy, która może zyskać czwartego właściciela w ciągu siedmiu lat. AT&T kupiło Time Warner w 2018 r., chcąc wejść w produkcję filmową i telewizyjną. Cztery lata później WarnerMedia połączono z Discovery Inc., tworząc obecny konglomerat.
Warner Bros. może ostatecznie nie zawrzeć umowy z żadnym z oferentów i kontynuować obecny plan oddzielenia kurczących się sieci kablowych od reszty działalności w przyszłym roku – informuje Bloomberg. Pozwoliłoby to prezesowi Davidowi Zaslavowi nadal zarządzać studiem i segmentem streamingowym, przynajmniej do czasu pojawienia się kolejnego nabywcy. Zarząd ma podjąć ostateczną decyzję do Bożego Narodzenia.
Źródło: rp.pl
