„The New York Times” poinformował jako pierwszy o trzech ofertach, które zapowiadają znaczącą konsolidację w branży medialnej i zadecydują o przyszłości cennych aktywów, takich jak HBO, biblioteka filmowa Warner Bros. oraz uniwersum DC Comics. Właściciel TVN, Warner Bros., poinformował w zeszłym miesiącu, że rozważa różne opcje strategiczne po tym, jak o zainteresowaniu całością lub częścią biznesu poinformowało kilku potencjalnych nabywców.

Paramount zainteresowany całym Warner Bros. Discovery

Paramount ma złożyć ofertę na zakup całego Warner Bros. Discovery, włącznie z jego sieciami telewizji kablowej. Oferta Paramount jest wspierana przez głównego akcjonariusza studia, współzałożyciela Oracle, miliardera Larry’ego Ellisona, jednego z najbogatszych ludzi na świecie.

Potencjalna fuzja zwiększyłaby obecność Paramount w kinach, dając mu 32 proc. udziału w północnoamerykańskim rynku kinowym, według danych Comscore, oraz wzmocniłaby jego platformę streamingową, łącząc HBO Max z Paramount+.

Reuters jako pierwszy poinformował, że zarząd Warner Bros. Discovery odrzucił w większości gotówkową ofertę blisko 24 dol. za akcję, wyceniającą firmę na 60 mld dol., i ogłosił rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla studia.