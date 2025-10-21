W oświadczeniu wydanym we wtorek WBD poinformowało, że jego rada dyrektorów rozpoczęła „przegląd opcji strategicznych”, który może doprowadzić do sprzedaży całej firmy, kontynuacji obecnego planu jej podziału na dwie części lub innego rozwiązania.

Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż spółki – co dalej z TVN?

Paramount stara się przejąć całe WBD jeszcze przed planowanym podziałem spółki, co sugeruje, że za kulisami trwa wojna ofertowa. Rada dyrektorów WBD odrzuciła pierwszą propozycję – informuje CNN, należące również do WBD. Według jednego ze źródeł obie strony uznały, że była to zbyt niska oferta złożona przez nowego dyrektora generalnego Paramount, Davida Ellisona.

Paramount odmówił komentarza w sprawie swojego zainteresowania WBD, jednak – jak twierdzą źródła – Ellison w ostatnich dniach intensyfikuje działania.

Tymczasem dyrektor generalny WBD, David Zaslav, przygotowuje się do podziału firmy na dwa notowane na giełdzie podmioty – wierząc, że w ten sposób uzyska wyższą wycenę rynkową. W nowej strukturze Warner Bros. miałby obejmować serwis streamingowy HBO Max i wytwórnię filmową, natomiast Discovery Global – kanały kablowe, w tym TVN i CNN.