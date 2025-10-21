Aktualizacja: 21.10.2025 20:31 Publikacja: 21.10.2025 19:50
Warner Bros. Discovery, właściciel TVN, ponownie jest na sprzedaż
Foto: REUTERS/Eric Gaillard/File Photo
W oświadczeniu wydanym we wtorek WBD poinformowało, że jego rada dyrektorów rozpoczęła „przegląd opcji strategicznych”, który może doprowadzić do sprzedaży całej firmy, kontynuacji obecnego planu jej podziału na dwie części lub innego rozwiązania.
Paramount stara się przejąć całe WBD jeszcze przed planowanym podziałem spółki, co sugeruje, że za kulisami trwa wojna ofertowa. Rada dyrektorów WBD odrzuciła pierwszą propozycję – informuje CNN, należące również do WBD. Według jednego ze źródeł obie strony uznały, że była to zbyt niska oferta złożona przez nowego dyrektora generalnego Paramount, Davida Ellisona.
Czytaj więcej
Sytuacja wokół potencjalnej sprzedaży Warner Bros. Discovery staje się coraz gorętsza. W ubiegłym...
Paramount odmówił komentarza w sprawie swojego zainteresowania WBD, jednak – jak twierdzą źródła – Ellison w ostatnich dniach intensyfikuje działania.
Tymczasem dyrektor generalny WBD, David Zaslav, przygotowuje się do podziału firmy na dwa notowane na giełdzie podmioty – wierząc, że w ten sposób uzyska wyższą wycenę rynkową. W nowej strukturze Warner Bros. miałby obejmować serwis streamingowy HBO Max i wytwórnię filmową, natomiast Discovery Global – kanały kablowe, w tym TVN i CNN.
David Zaslav, dyrektor generalny Warner Bros Discovery Inc.
Foto: David Paul Morris/Bloomberg
WBD może wciąż zdecydować się na realizację tego planu, jednak wtorkowe oświadczenie sugeruje, że inne scenariusze stają się coraz bardziej prawdopodobne.
Jak podają dwa źródła zaznajomione ze sprawą, Comcast to kolejny medialny gigant analizujący aktywa WBD, korzystając z otwartości firmy na potencjalną transakcję. Rzecznik Comcastu odmówił komentarza.
Czytaj więcej
Rodzina Ellisonów poszła na ustępstwa w sporze z prezydentem i dostała zgodę na dużą fuzję. Teraz...
Analitycy z Wall Street wskazują, że zarówno Comcast, jak i Netflix mogą być zainteresowane przejęciem części obejmującej streaming i produkcję filmową, biorąc pod uwagę ikoniczne marki i programy kontrolowane przez WBD.
Zamiast czekać na podział firmy w przyszłym roku, potencjalni nabywcy mogą już teraz przeprowadzić analizę due diligence i złożyć oferty, ponieważ WBD otwarcie deklaruje gotowość do rozmów. „Nie jest zaskoczeniem, że znaczna wartość naszego portfela jest coraz szerzej dostrzegana przez rynek” – poinformował Zaslav w oświadczeniu. „Po otrzymaniu informacji o zainteresowaniu z kilku stron rozpoczęliśmy kompleksowy przegląd opcji strategicznych, by znaleźć najlepszą drogę do pełnego wykorzystania potencjału naszych aktywów” – dodał.
Czytaj więcej
Warner Bros. Discovery, posiadający w Polsce stację telewizyjną TVN oraz serwis Player.pl, zamier...
W osobnym liście do pracowników David Zaslav napisał, że „ocena potencjalnych ofert, prowadzenie due diligence i ustalanie kolejnych kroków zajmie czas – prawdopodobnie tygodnie lub miesiące”, dodając, że „nie ma ustalonego harmonogramu podejmowania ostatecznych decyzji”.
David Zaslav przedstawił kilka możliwych scenariuszy:
• zaplanowany już podział firmy,
• transakcję obejmującą całą spółkę,
• oddzielne transakcje dotyczące Warner Bros. i/lub Discovery Global,
• alternatywną strukturę podziału, umożliwiającą połączenie Warner Bros. i wydzielenie Discovery Global na rzecz akcjonariuszy.
We wtorek, w połowie dnia, akcje WBD wzrosły o ponad 11 procent.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W oświadczeniu wydanym we wtorek WBD poinformowało, że jego rada dyrektorów rozpoczęła „przegląd opcji strategicznych”, który może doprowadzić do sprzedaży całej firmy, kontynuacji obecnego planu jej podziału na dwie części lub innego rozwiązania.
Wydawca dziennika „Rzeczpospolita” uruchomił nową platformę sprzedażową – sklep.rp.pl. Od teraz czytelnicy mogą...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Serwis rp.pl wprowadza nową funkcjonalność, która pozwala czytelnikom odsłuchiwać artykuły „Rzeczpospolitej” w w...
Samorząd Mazowsza po raz drugi organizuje Kongres Mazowieckich Mediów Lokalnych. Zwieńczony zostanie przyznaniem...
Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny organizuje forum poświęcone mediom lokalnym z naszego regionu....
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Dziesiątki dziennikarzy relacjonujących działalność amerykańskiego Departamentu Obrony opuściły swoje biura w Pe...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas