Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

TVN może zmienić właściciela. Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż

Warner Bros. Discovery, właściciel TVN, ponownie jest na sprzedaż. Gigant medialny poinformował, że otrzymał liczne sygnały zainteresowania od potencjalnych nabywców, co oznacza, że Paramount Skydance nie jest jedynym graczem zainteresowanym przejęciem spółki.

Publikacja: 21.10.2025 19:50

Warner Bros. Discovery, właściciel TVN, ponownie jest na sprzedaż

Warner Bros. Discovery, właściciel TVN, ponownie jest na sprzedaż

Foto: REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

Urszula Lesman

W oświadczeniu wydanym we wtorek WBD poinformowało, że jego rada dyrektorów rozpoczęła „przegląd opcji strategicznych”, który może doprowadzić do sprzedaży całej firmy, kontynuacji obecnego planu jej podziału na dwie części lub innego rozwiązania.

Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż spółki – co dalej z TVN?

Paramount stara się przejąć całe WBD jeszcze przed planowanym podziałem spółki, co sugeruje, że za kulisami trwa wojna ofertowa. Rada dyrektorów WBD odrzuciła pierwszą propozycję – informuje CNN, należące również do WBD. Według jednego ze źródeł obie strony uznały, że była to zbyt niska oferta złożona przez nowego dyrektora generalnego Paramount, Davida Ellisona.

Czytaj więcej

Netflix też jest chętny na zakup właściciela TVN. Przejąłby ważnego rywala – HBO Max
Media
Netflix też jest chętny na zakup właściciela TVN. Przejąłby ważnego rywala – HBO Max

Paramount odmówił komentarza w sprawie swojego zainteresowania WBD, jednak – jak twierdzą źródła – Ellison w ostatnich dniach intensyfikuje działania.

Tymczasem dyrektor generalny WBD, David Zaslav, przygotowuje się do podziału firmy na dwa notowane na giełdzie podmioty – wierząc, że w ten sposób uzyska wyższą wycenę rynkową. W nowej strukturze Warner Bros. miałby obejmować serwis streamingowy HBO Max i wytwórnię filmową, natomiast Discovery Global – kanały kablowe, w tym TVN i CNN.

Reklama
Reklama
David Zaslav, dyrektor generalny Warner Bros Discovery Inc.

David Zaslav, dyrektor generalny Warner Bros Discovery Inc.

Foto: David Paul Morris/Bloomberg

WBD może wciąż zdecydować się na realizację tego planu, jednak wtorkowe oświadczenie sugeruje, że inne scenariusze stają się coraz bardziej prawdopodobne.

Paramount, Comcast i Netflix zainteresowani przejęciem Warnera

Jak podają dwa źródła zaznajomione ze sprawą, Comcast to kolejny medialny gigant analizujący aktywa WBD, korzystając z otwartości firmy na potencjalną transakcję. Rzecznik Comcastu odmówił komentarza.

Czytaj więcej

Siedziba Warner Bros. Discovery w Nowym Jorku
Media
Znowu gorąco wokół właściciela TVN. Potencjalny nabywca ułożył się z Trumpem

Analitycy z Wall Street wskazują, że zarówno Comcast, jak i Netflix mogą być zainteresowane przejęciem części obejmującej streaming i produkcję filmową, biorąc pod uwagę ikoniczne marki i programy kontrolowane przez WBD.

David Zaslav analizuje opcje strategiczne dla Warner Bros. Discovery

Zamiast czekać na podział firmy w przyszłym roku, potencjalni nabywcy mogą już teraz przeprowadzić analizę due diligence i złożyć oferty, ponieważ WBD otwarcie deklaruje gotowość do rozmów. „Nie jest zaskoczeniem, że znaczna wartość naszego portfela jest coraz szerzej dostrzegana przez rynek” – poinformował Zaslav w oświadczeniu. „Po otrzymaniu informacji o zainteresowaniu z kilku stron rozpoczęliśmy kompleksowy przegląd opcji strategicznych, by znaleźć najlepszą drogę do pełnego wykorzystania potencjału naszych aktywów” – dodał.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Właściciel TVN dzieli się na dwie części. Co z polską telewizją?
Media
Właściciel TVN dzieli się na dwie części. Co z polską telewizją?

W osobnym liście do pracowników David Zaslav napisał, że „ocena potencjalnych ofert, prowadzenie due diligence i ustalanie kolejnych kroków zajmie czas – prawdopodobnie tygodnie lub miesiące”, dodając, że „nie ma ustalonego harmonogramu podejmowania ostatecznych decyzji”.

David Zaslav przedstawił kilka możliwych scenariuszy:

• zaplanowany już podział firmy,

• transakcję obejmującą całą spółkę,

• oddzielne transakcje dotyczące Warner Bros. i/lub Discovery Global,

Reklama
Reklama

• alternatywną strukturę podziału, umożliwiającą połączenie Warner Bros. i wydzielenie Discovery Global na rzecz akcjonariuszy.

We wtorek, w połowie dnia, akcje WBD wzrosły o ponad 11 procent.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Telewizja TVN Firmy Warner Bros Discovery

W oświadczeniu wydanym we wtorek WBD poinformowało, że jego rada dyrektorów rozpoczęła „przegląd opcji strategicznych”, który może doprowadzić do sprzedaży całej firmy, kontynuacji obecnego planu jej podziału na dwie części lub innego rozwiązania.

Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż spółki – co dalej z TVN?

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nowy sklep.rp.pl od „Rzeczpospolitej”: magazyny i poradniki z dostawą InPost
Media
Nowy sklep.rp.pl od „Rzeczpospolitej”: magazyny i poradniki z dostawą InPost
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
„Rzeczpospolita” udostępnia artykuły w wersji audio. Nowa funkcja w serwisie rp.pl
Media
„Rzeczpospolita” udostępnia artykuły w wersji audio. Nowa funkcja w serwisie rp.pl
Pierwszy Kongres Mazowieckich Mediów Lokalnych miał miejsce w grudniu 2024 r. w Sierpcu. Drugi odbęd
Media
Media lokalne są nie do przecenienia
II edycja Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych
Patronat Rzeczpospolitej
II edycja Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Dziennikarze opuszczają Pentagon
Media
Wolność prasy zagrożona? Pentagon zmienia politykę, dziennikarze protestują
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie