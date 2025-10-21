Aktualizacja: 21.10.2025 13:54 Publikacja: 21.10.2025 12:23
Foto: Rzeczpospolita
Nowy sklep to odpowiedź na potrzeby czytelników, którzy coraz częściej chcą łączyć wygodę zakupów online z tradycyjną formą lektury.
– Obok nacisku na cyfrowy rozwój szukamy nowych modeli dystrybucji. Równie ważne jest dla nas budowanie trwałej więzi z czytelnikami. Sklep.rp.pl umożliwia łatwy dostęp do kwartalników, tygodnika „Plus Minus” oraz poradników – zarówno prenumeratorom, jak i osobom kupującym pojedyncze wydania. To rozwiązanie, które łączy nowoczesność z przywiązaniem do papieru – mówi Maciej Maciejowski, prezes zarządu Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”.
Oferta sklepu będzie sukcesywnie poszerzana o kolejne publikacje, w tym wydania archiwalne i wydawnictwa specjalne.
Wydawcą „Rzeczpospolitej”, najbardziej opiniotwórczego medium prasowego w kraju w 2024 roku jest Gremi Media SA. W portfolio grupy medialnej znajdują się także dziennik „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka”, „Rzeczpospolita Podróże” i „Historia”, a także serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg Badania Mediapanel/Gemius PBI). Do kluczowych serwisów należą: rp.pl, zyciewarszawy.pl, parkiet.com, wiescirolnicze.pl, historia.uwazamrze.pl oraz serwisy branżowe, takie jak zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, moto.rp.pl, cyfrowa.rp.pl czy sukces.rp.pl.
