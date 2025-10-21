Nowy sklep to odpowiedź na potrzeby czytelników, którzy coraz częściej chcą łączyć wygodę zakupów online z tradycyjną formą lektury.

– Obok nacisku na cyfrowy rozwój szukamy nowych modeli dystrybucji. Równie ważne jest dla nas budowanie trwałej więzi z czytelnikami. Sklep.rp.pl umożliwia łatwy dostęp do kwartalników, tygodnika „Plus Minus” oraz poradników – zarówno prenumeratorom, jak i osobom kupującym pojedyncze wydania. To rozwiązanie, które łączy nowoczesność z przywiązaniem do papieru – mówi Maciej Maciejowski, prezes zarządu Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”.

Oferta sklepu będzie sukcesywnie poszerzana o kolejne publikacje, w tym wydania archiwalne i wydawnictwa specjalne.

