„Rzeczpospolita” udostępnia artykuły w wersji audio. Nowa funkcja w serwisie rp.pl

Nowa funkcjonalność dostępna jest dla aktywnych subskrybentów serwisów „Rzeczpospolitej”. Rozwiązanie to jest kolejnym krokiem w rozwoju produktów cyfrowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań czytelników.

Usługa została oparta na technologii ElevenLabs – jednego z globalnych liderów w dziedzinie konwersji tekstu na mowę, z której rozwiązań korzystają także inne wiodące media.

– Wprowadzając funkcję Text-to-Speech, chcemy dać naszym subskrybentom jeszcze większą elastyczność w korzystaniu z treści „Rzeczpospolitej”. Znaczenie audio rośnie, w zeszłym roku uruchomiliśmy wiele podcastów – czas na dostęp do naszych artykułów. Funkcjonalność ta zostanie niebawem udostępniona również w najnowszej wersji naszej aplikacji mobilnej – powiedział Maciej Maciejowski, prezes zarządu Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”.

– „Plus Minus” to magazyn opinii, refleksji i długiej formy. Dzięki wersjom audio artykułów nasi czytelnicy mogą być z nami nie tylko trzymając w ręku gazetę lub przed ekranem. Chcemy, by nasze treści towarzyszyły im również tam, gdzie najwygodniej jest artykuł wysłuchać – dodał Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Nowa funkcjonalność stanowi kolejny etap w cyfrowej transformacji serwisu rp.pl, który konsekwentnie umacnia swoją pozycję nowoczesnej platformy informacyjno-opiniotwórczej, łączącej wysokiej jakości dziennikarstwo z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.