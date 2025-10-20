„Rzeczpospolita” udostępnia artykuły w wersji audio. Nowa funkcja w serwisie rp.pl

Aktualizacja: 20.10.2025 13:49 Publikacja: 20.10.2025 13:15
Nowa funkcjonalność dostępna jest dla aktywnych subskrybentów serwisów „Rzeczpospolitej”. Rozwiązanie to jest kolejnym krokiem w rozwoju produktów cyfrowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań czytelników.
Usługa została oparta na technologii ElevenLabs – jednego z globalnych liderów w dziedzinie konwersji tekstu na mowę, z której rozwiązań korzystają także inne wiodące media.
– Wprowadzając funkcję Text-to-Speech, chcemy dać naszym subskrybentom jeszcze większą elastyczność w korzystaniu z treści „Rzeczpospolitej”. Znaczenie audio rośnie, w zeszłym roku uruchomiliśmy wiele podcastów – czas na dostęp do naszych artykułów. Funkcjonalność ta zostanie niebawem udostępniona również w najnowszej wersji naszej aplikacji mobilnej – powiedział Maciej Maciejowski, prezes zarządu Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”.
– „Plus Minus” to magazyn opinii, refleksji i długiej formy. Dzięki wersjom audio artykułów nasi czytelnicy mogą być z nami nie tylko trzymając w ręku gazetę lub przed ekranem. Chcemy, by nasze treści towarzyszyły im również tam, gdzie najwygodniej jest artykuł wysłuchać – dodał Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.
Nowa funkcjonalność stanowi kolejny etap w cyfrowej transformacji serwisu rp.pl, który konsekwentnie umacnia swoją pozycję nowoczesnej platformy informacyjno-opiniotwórczej, łączącej wysokiej jakości dziennikarstwo z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Wydawcą „Rzeczpospolitej”, najbardziej opiniotwórczego medium prasowego w Polsce w 2024 roku, jest Gremi Media S.A. W portfolio grupy medialnej znajdują się także dziennik „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka”, „Rzeczpospolita Podróże” i „Historia”, a także serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg badania Mediapanel/Gemius PBI). Do kluczowych serwisów należą: rp.pl, zyciewarszawy.pl, parkiet.com, wiescirolnicze.pl, historia.uwazamrze.pl oraz serwisy branżowe, takie jak zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, moto.rp.pl, cyfrowa.rp.pl czy sukces.rp.pl.
