Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

„Rzeczpospolita” udostępnia artykuły w wersji audio. Nowa funkcja w serwisie rp.pl

Serwis rp.pl wprowadza nową funkcjonalność, która pozwala czytelnikom odsłuchiwać artykuły „Rzeczpospolitej” w wersji audio. Technologia Text-to-Speech, wykorzystująca zaawansowane rozwiązania sztucznej inteligencji, została udostępniona w pierwszej kolejności czytelnikom, a teraz też słuchaczom weekendowego magazynu „Plus Minus”. Biblioteka artykułów dostępnych w wersji audio będzie systematycznie poszerzana.

Publikacja: 20.10.2025 13:15

„Rzeczpospolita” udostępnia artykuły w wersji audio. Nowa funkcja w serwisie rp.pl

Foto: Rzeczpospolita

Redakcja „Rz”

Nowa funkcjonalność dostępna jest dla aktywnych subskrybentów serwisów „Rzeczpospolitej”. Rozwiązanie to jest kolejnym krokiem w rozwoju produktów cyfrowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań czytelników.

Usługa została oparta na technologii ElevenLabs – jednego z globalnych liderów w dziedzinie konwersji tekstu na mowę, z której rozwiązań korzystają także inne wiodące media.

– Wprowadzając funkcję Text-to-Speech, chcemy dać naszym subskrybentom jeszcze większą elastyczność w korzystaniu z treści „Rzeczpospolitej”. Znaczenie audio rośnie, w zeszłym roku uruchomiliśmy wiele podcastów – czas na dostęp do naszych artykułów. Funkcjonalność ta zostanie niebawem udostępniona również w najnowszej wersji naszej aplikacji mobilnej – powiedział Maciej Maciejowski, prezes zarządu Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”.

„Plus Minus” to magazyn opinii, refleksji i długiej formy. Dzięki wersjom audio artykułów nasi czytelnicy mogą być z nami nie tylko trzymając w ręku gazetę lub przed ekranem. Chcemy, by nasze treści towarzyszyły im również tam, gdzie najwygodniej jest artykuł wysłuchać – dodał Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Nowa funkcjonalność stanowi kolejny etap w cyfrowej transformacji serwisu rp.pl, który konsekwentnie umacnia swoją pozycję nowoczesnej platformy informacyjno-opiniotwórczej, łączącej wysokiej jakości dziennikarstwo z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Reklama
Reklama

Wydawcą „Rzeczpospolitej”, najbardziej opiniotwórczego medium prasowego w Polsce w 2024 roku, jest Gremi Media S.A. W portfolio grupy medialnej znajdują się także dziennik „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka”, „Rzeczpospolita Podróże” i „Historia”, a także serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg badania Mediapanel/Gemius PBI). Do kluczowych serwisów należą: rp.pl, zyciewarszawy.pl, parkiet.com, wiescirolnicze.pl, historia.uwazamrze.pl oraz serwisy branżowe, takie jak zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, moto.rp.pl, cyfrowa.rp.pl czy sukces.rp.pl.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Prasa Dzienniki Rzeczpospolita

Nowa funkcjonalność dostępna jest dla aktywnych subskrybentów serwisów „Rzeczpospolitej”. Rozwiązanie to jest kolejnym krokiem w rozwoju produktów cyfrowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań czytelników.

Usługa została oparta na technologii ElevenLabs – jednego z globalnych liderów w dziedzinie konwersji tekstu na mowę, z której rozwiązań korzystają także inne wiodące media.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
Reklama
Pierwszy Kongres Mazowieckich Mediów Lokalnych miał miejsce w grudniu 2024 r. w Sierpcu. Drugi odbęd
Media
Media lokalne są nie do przecenienia
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
II edycja Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych
Patronat Rzeczpospolitej
II edycja Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych
Dziennikarze opuszczają Pentagon
Media
Wolność prasy zagrożona? Pentagon zmienia politykę, dziennikarze protestują
Duży atak hakerski na użytkowników platformy Discord. Mogły wyciec dane 70 tys. osób
Media
Duży atak hakerski na użytkowników platformy Discord. Mogły wyciec dane 70 tys. osób
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Analityk dołożył swoje 10 groszy do Cyfrowego Polsatu. Kurs mocno w górę
Media
Analityk dołożył swoje 10 groszy do Cyfrowego Polsatu. Kurs mocno w górę
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie