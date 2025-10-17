Reklama
Mariusz Cieślik: Elita źle się wyraża

Do naszych elit można mieć pretensje o różne rzeczy, ale kraj pozbawiony elit będzie znacznie gorszy niż to, co znamy.

Jako młodzi dziennikarze ufaliśmy redaktorom. Słusznie, bo potrafili od nas więcej. Dziś oni też nie za bardzo wiedzą, jak powinno się mówić. A „pisarz kryminałów”, który wydaje „końcem października” zupełnie im nie przeszkadza.

Mariusz Cieślik

Muszę się państwu przyznać, że coraz częściej czuję się jak zgred. I nie chodzi tylko o wiek. Wiadomo nie od dziś, że z wiekiem młodnieje tylko Krzysztof Ibisz (którego przy okazji serdecznie pozdrawiam). Pozostali, niestety, się starzeją. Ale to nie znaczy, że są zgredami. To słowo, dziś nieco zapomniane, w czasach, kiedy dorastałem, oznaczało kogoś starego i złośliwego jednocześnie. Kto nie potrafi się powstrzymać, żeby nie dogryzać innym, a już zwłaszcza młodszym. Że są niedouczeni, niewychowani albo źle się wyrażają. Prawdziwy – inteligencki – zgred nie mógł przejść obojętnie wobec językowego błędu. Poprawiał „wyłanczać” na „wyłączać”, wyjaśniał, że człowiek zawsze „cofa się do tyłu”, a „na dzień dzisiejszy” kazał zamieniać na „dzisiaj”. Swoją drogą wszystkie trzy sformułowania panoszą się w polszczyźnie do dziś, mimo że kolejne pokolenia zgredów próbowały je wyrugować.

