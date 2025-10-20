04:44 W niedzielę wieczorem eksplozje rozległy się w obwodzie odeskim

Obwód odeski miał być celem ataku rosyjskich dronów-kamikadze Gerań. Atakowana była infrastruktura portowa i jedno z przedsiębiorstw w mieście Piwdenne (d. Jużne). W wyniku ataku miało dojść do pożaru.

04:41 30 tys. odbiorców w obwodzie czernihowskim bez prądu po rosyjskich atakach

Lokalna spółka energetyczna podała, że w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną w obwodzie czernihowskim, prądu zostało pozbawionych ponad 30 tys. odbiorców. Spółka podkreśla, że technicy starają się jak najszybciej przywrócić dostawy prądu, ale zastrzega, że uszkodzenia infrastruktury są bardzo poważne.

04:38 W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ukraińska policja ewakuowała z obwodu dniepropietrowskiego ponad 2,4 tys. osób

Wśród ewakuowanych jest 577 niepełnoletnich – podaje ukraińska policja. Ewakuacja z przyfrontowych miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim nadal jest prowadzona.

04:36 Ukraińcy publikują nagranie z niszczenia rosyjskich umocnień na przedmieściach Myrnohradu w obwodzie donieckim

Nagranie opublikowano na profilu 38. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej.

04:34 W nocy działanie zawiesiły lotniska w Niżnym Nowogrodzie i Uljanowsku

O tymczasowym zaprzestaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez oba lotniska poinformował Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego (Rosawiacja).

04:32 Dwie osoby zginęły w ataku drona w obwodzie biełgorodzkim

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow informuje o dwóch ofiarach śmiertelnych ataku drona na gospodarstwo rolne we wsi Jasnyje Zori. Ofiary to mężczyzna i kobieta – obydwoje zginęli na miejscu w wyniku obrażeń odniesionych po eksplozji ładunku wybuchowego zrzuconego przez dron. W ataku ranna została jedna osoba – trafiła ona do szpitala w Biełgorodzie.

04:27 Samolot z Azerbejdżanu awaryjnie lądował w Moskwie

W czasie awaryjnego lądowania maszyna azerskich linii AZAL zjechała z pasa. Nikomu nic się nie stało – podała agencja Interfax. Do incydentu doszło na podmoskiewskim lotnisku Pułkowo. Samolot miał lecieć do Baku, ale gdy wystartował z lotniska w Moskwie załoga zgłosiła problemy z podwoziem, w związku z czym podjęto decyzję o awaryjnym lądowaniu.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1334 dniu wojny

