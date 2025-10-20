Aktualizacja: 20.10.2025 04:49 Publikacja: 20.10.2025 04:49
Obwód odeski miał być celem ataku rosyjskich dronów-kamikadze Gerań. Atakowana była infrastruktura portowa i jedno z przedsiębiorstw w mieście Piwdenne (d. Jużne). W wyniku ataku miało dojść do pożaru.
Lokalna spółka energetyczna podała, że w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną w obwodzie czernihowskim, prądu zostało pozbawionych ponad 30 tys. odbiorców. Spółka podkreśla, że technicy starają się jak najszybciej przywrócić dostawy prądu, ale zastrzega, że uszkodzenia infrastruktury są bardzo poważne.
Wśród ewakuowanych jest 577 niepełnoletnich – podaje ukraińska policja. Ewakuacja z przyfrontowych miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim nadal jest prowadzona.
Nagranie opublikowano na profilu 38. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej.
O tymczasowym zaprzestaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez oba lotniska poinformował Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego (Rosawiacja).
Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow informuje o dwóch ofiarach śmiertelnych ataku drona na gospodarstwo rolne we wsi Jasnyje Zori. Ofiary to mężczyzna i kobieta – obydwoje zginęli na miejscu w wyniku obrażeń odniesionych po eksplozji ładunku wybuchowego zrzuconego przez dron. W ataku ranna została jedna osoba – trafiła ona do szpitala w Biełgorodzie.
W czasie awaryjnego lądowania maszyna azerskich linii AZAL zjechała z pasa. Nikomu nic się nie stało – podała agencja Interfax. Do incydentu doszło na podmoskiewskim lotnisku Pułkowo. Samolot miał lecieć do Baku, ale gdy wystartował z lotniska w Moskwie załoga zgłosiła problemy z podwoziem, w związku z czym podjęto decyzję o awaryjnym lądowaniu.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1334 dniu wojny
