04:44
20.10.2025

W niedzielę wieczorem eksplozje rozległy się w obwodzie odeskim

Obwód odeski miał być celem ataku rosyjskich dronów-kamikadze Gerań. Atakowana była infrastruktura portowa i jedno z przedsiębiorstw w mieście Piwdenne (d. Jużne). W wyniku ataku miało dojść do pożaru. 

04:41
20.10.2025

30 tys. odbiorców w obwodzie czernihowskim bez prądu po rosyjskich atakach

Lokalna spółka energetyczna podała, że w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną w obwodzie czernihowskim, prądu zostało pozbawionych ponad 30 tys. odbiorców. Spółka podkreśla, że technicy starają się jak najszybciej przywrócić dostawy prądu, ale zastrzega, że uszkodzenia infrastruktury są bardzo poważne. 

04:38
20.10.2025

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ukraińska policja ewakuowała z obwodu dniepropietrowskiego ponad 2,4 tys. osób

Wśród ewakuowanych jest 577 niepełnoletnich – podaje ukraińska policja. Ewakuacja z przyfrontowych miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim nadal jest prowadzona. 

04:36
20.10.2025

Ukraińcy publikują nagranie z niszczenia rosyjskich umocnień na przedmieściach Myrnohradu w obwodzie donieckim

Nagranie opublikowano na profilu 38. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej. 

04:34
20.10.2025

W nocy działanie zawiesiły lotniska w Niżnym Nowogrodzie i Uljanowsku

O tymczasowym zaprzestaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez oba lotniska poinformował Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego (Rosawiacja). 

04:32
20.10.2025

Dwie osoby zginęły w ataku drona w obwodzie biełgorodzkim

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow informuje o dwóch ofiarach śmiertelnych ataku drona na gospodarstwo rolne we wsi Jasnyje Zori. Ofiary to mężczyzna i kobieta – obydwoje zginęli na miejscu w wyniku obrażeń odniesionych po eksplozji ładunku wybuchowego zrzuconego przez dron. W ataku ranna została jedna osoba – trafiła ona do szpitala w Biełgorodzie. 

04:27
20.10.2025

Samolot z Azerbejdżanu awaryjnie lądował w Moskwie

W czasie awaryjnego lądowania maszyna azerskich linii AZAL zjechała z pasa. Nikomu nic się nie stało – podała agencja Interfax. Do incydentu doszło na podmoskiewskim lotnisku Pułkowo. Samolot miał lecieć do Baku, ale gdy wystartował z lotniska w Moskwie załoga zgłosiła problemy z podwoziem, w związku z czym podjęto decyzję o awaryjnym lądowaniu. 

04:24
20.10.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1334 dniu wojny

Foto: PAP

04:23
20.10.2025

