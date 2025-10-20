Aktualizacja: 20.10.2025 12:27 Publikacja: 20.10.2025 12:22
Karol Nawrocki i Wołodymyr Żurawlow
Foto: PAP, REUTERS
W piątek warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej Wołodymyra Żurawlowa, obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Nawrocki był pytany o opinię wyrażaną m.in. przez obrońcę Wołodymyra Żurawlowa, mec. Tymoteusza Paprockiego, który mówił, że jego klienta w Niemczech mógł nie czekać sprawiedliwy proces.
- Mamy wyrok niezależnego polskiego sądu z jednej strony – i bardzo dobrze, że pan Żurawlow zostaje w Polsce – odpowiedział na pytanie Nawrocki.
- Ja rzeczywiście zgadzam się z tym, że po stronie niemieckiej mógłby nie czekać go sprawiedliwy proces. Bowiem pamiętam, że Nord Stream 2 było przedsięwzięciem, które miało przecież dawać zyski państwu niemieckiemu. I wówczas nie było ważne to, że Rosja zbroi się do wojny za sprawą miliardowych zysków z tej transakcji. Trzeba pamiętać, że mówimy o porozumieniu państwa, które dotowało agresora za sprawą kupowania (od niego) gazu i mówimy o państwie agresorze w czasie wojny. Wydawać by się mogło, że sytuacja jest zupełnie wyjątkowa i szczególna. Nie można karać za to obywatela Ukrainy, że w czasie gdy jego państwo jest demolowane przez Władimira Putina, angażuje się w tego typu działania – kontynuował.
Nawrocki podkreślił, że zgadza się z opinią sądu w tej sprawie, choć - jak dodał - wyraża w tym zakresie swoją prywatną opinię.
- Biorąc pod uwagę interesy państwa niemieckiego w kontekście Nord Stream 2 można zakładać, zresztą tak też brzmiała część sentencji wyroku, że tam argumenty biznesowe czy ekonomiczne wzięłyby górę nad zdrowym rozsądkiem – mówił też Nawrocki.
