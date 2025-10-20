Rzeczpospolita
Wydarzenia
Karol Nawrocki: Wołodymyra Żurawlowa mógłby nie czekać w Niemczech sprawiedliwy proces

Argumenty biznesowe czy ekonomiczne mogłyby w Niemczech wziąć górę nad zdrowym rozsądkiem - mówił na konferencji prasowej w Wilnie prezydent Karol Nawrocki, pytany o sprawę Wołodymyra Żurawlowa, którego ekstradycji domagali się od Polski Niemcy.

Publikacja: 20.10.2025 12:22

Karol Nawrocki i Wołodymyr Żurawlow

Karol Nawrocki i Wołodymyr Żurawlow

Foto: PAP, REUTERS

Artur Bartkiewicz

W piątek warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej Wołodymyra Żurawlowa, obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Nawrocki był pytany o opinię wyrażaną m.in. przez obrońcę Wołodymyra Żurawlowa, mec. Tymoteusza Paprockiego, który mówił, że jego klienta w Niemczech mógł nie czekać sprawiedliwy proces. 

Karol Nawrocki: Dla Niemców nie było ważne, że Rosja zbroi się za sprawą miliardowych zysków z Nord Stream

- Mamy wyrok niezależnego polskiego sądu z jednej strony – i bardzo dobrze, że pan Żurawlow zostaje w Polsce – odpowiedział na pytanie Nawrocki.

- Ja rzeczywiście zgadzam się z tym, że po stronie niemieckiej mógłby nie czekać go sprawiedliwy proces. Bowiem pamiętam, że Nord Stream 2 było przedsięwzięciem, które miało przecież dawać zyski państwu niemieckiemu. I wówczas nie było ważne to, że Rosja zbroi się do wojny za sprawą miliardowych zysków z tej transakcji. Trzeba pamiętać, że mówimy o porozumieniu państwa, które dotowało agresora za sprawą kupowania (od niego) gazu i mówimy o państwie agresorze w czasie wojny. Wydawać by się mogło, że sytuacja jest zupełnie wyjątkowa i szczególna. Nie można karać za to obywatela Ukrainy, że w czasie gdy jego państwo jest demolowane przez Władimira Putina, angażuje się w tego typu działania – kontynuował. 

Jerzy Haszczyński: Czy będzie wojna niemiecko-polska o Nord Stream?
Jerzy Haszczyński: Czy będzie wojna niemiecko-polska o Nord Stream?

Nawrocki podkreślił, że zgadza się z opinią sądu w tej sprawie, choć - jak dodał - wyraża w tym zakresie swoją prywatną opinię. 

- Biorąc pod uwagę interesy państwa niemieckiego w kontekście Nord Stream 2 można zakładać, zresztą tak też brzmiała część sentencji wyroku, że tam argumenty biznesowe czy ekonomiczne wzięłyby górę nad zdrowym rozsądkiem – mówił też Nawrocki.

Źródło: rp.pl

Karol Nawrocki Nord Stream

