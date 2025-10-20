Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Gen. Mirosław Różański: Władimir Putin dokonuje ludobójstwa i znajdzie się na terenie UE. Prowokacja

Władimir Putin miał być pariasem, a okazuje się, że wkracza coraz bardziej na salony - mówił w rozmowie z RMF FM były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, senator, gen. rez. Mirosław Różański.

Publikacja: 20.10.2025 07:52

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego gen. Różański uważa, że przyjęcie przez Ukrainę żądań terytorialnych Rosji byłoby katastrofą?
  • Jak przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk wpłynęłoby na przebieg wojny zdaniem gen. Różańskiego?
  • Dlaczego idea zorganizowania szczytu Trump-Putin w Budapeszcie nie podoba się gen. Różańskiemu?

Senator był pytany o doniesienia dotyczące żądań terytorialnych Władimira Putina wobec Ukrainy. Putin, w niedawnej rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem miał domagać się wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej jeszcze przez Ukrainę części obwodu donieckiego, w zamian za pewne koncesje Rosji, jeśli chodzi o okupowane przez Rosjan części obwodów chersońskiego i zaporoskiego. 

Reklama
Reklama

Gen. Mirosław Różański o Tomahawkach dla Ukrainy: Najlepszą obroną jest atak

– Gdyby podjęto taką decyzję, byłaby to katastrofa, nie tylko dla Ukrainy, ale też dla naszego regionu. To byłoby potwierdzenie, że można zmieniać granice siłą – ocenił gen. Różański. 

Senator mówił jednocześnie, że relacje Władimira Putina z Zachodem, przede wszystkim z prezydentem Donaldem Trumpem, są rzeczą niezrozumiałą. Jak mówił, Putin to przestępca, który prowadzi rozmowy o pokoju, jednocześnie zrzucając bomby i wysyłając drony przeciw Ukrainie. – To aberracja – ocenił. 

Reklama
Reklama

Gen. Różański był też pytany o kwestię ewentualnego przekazania przez USA pocisków Tomahawk Ukrainie i o zwlekanie administracji Donalda Trumpa z podjęciem takiej decyzji. Kwestia przekazania Ukrainie tych pocisków manewrujących, o zasięgu do 2,5 tys. km, miała być poruszana w czasie piątkowego spotkania Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. W niedzielę wiceprezydent USA JD Vance mówił dziennikarzom, że Trump nie podjął jeszcze decyzji w tej kwestii, dodając że kluczowe jest dla niego, by armia USA miała odpowiednio duże zapasy kluczowych rodzajów uzbrojenia. Zełenski miał przedstawić Trumpowi mapę celów wojskowych w Rosji, które Ukraina mogłaby razić dzięki pociskom Tomahawk. 

Cele wojskowe w Rosji znajdujące się w zasięgu pocisków Tomahawk

Cele wojskowe w Rosji znajdujące się w zasięgu pocisków Tomahawk

Foto: PAP

– Tu chodzi o kwestie geopolityczne. Obserwuję od dłuższego czasu dialog administracji USA z Rosją. Musimy pamiętać o relacjach amerykańsko-chińskich. Kierunek, by ułożyć relacje z Rosją przez administrację amerykańską, jest mocno chybiony – skomentował senator.

To prowokacja wobec Europy Zachodniej, że Putin znajdzie się na terenie jednego z krajów UE

Gen. Mirosław Różański, senator, były dowódca generalny

Były dowódca generalny zwrócił uwagę, że już dziś Ukraina ma możliwość prowadzenia uderzeń na cele znajdujące się na głębokim zapleczu frontu (za pomocą dronów dalekiego zasięgu i własnych pocisków manewrujących). – To (przekazanie Tomahawków – red.) zdecydowanie spotęgowałoby te zdolności Ukrainy. Najlepszą obroną jest atak. Wyposażenie Ukrainy w takie systemy umożliwiłoby zmianę przebiegu wojny na korzyść Ukrainy – ocenił. 

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Polityka
Jak przebiegła rozmowa Trumpa z Zełenskim w Białym Domu? „Jeśli Putin zechce, zniszczy cię”
Reklama
Reklama

Gen. Mirosław Różański: Władimir Putin znajdzie się na terenie kraju UE, który powinien podporządkować się decyzji Trybunału w Hadze

Gen. Różańskiego pytano też o ewentualny przelot samolotu z Władimirem Putinem nad Polską, w związku z zapowiedzianym przez Trumpa szczytem w Budapeszcie, gdzie prezydent USA ma spotkać się z przywódcą Rosji. – To jest kwestia nie tylko przelotu samolotu. Trudno wyobrazić mi sobie, że Putin, który dokonuje ludobójstwa, znajdzie się na terenie UE, na terenie kraju, który powinien podporządkować się decyzji Trybunału w Hadze (Trybunał wystawił za Putinem list gończy, w związku z jego udziałem w wywożeniu ukraińskich dzieci do Rosji, Węgry uznają jurysdykcję Trybunału, więc powinny zrealizować nakaz aresztowania Putina, gdy ten znajdzie się na ich terytorium – red.) – odparł.

– To prowokacja wobec Europy Zachodniej, że Putin znajdzie się na terenie jednego z krajów UE. Miał być pariasem, a okazuje się, że wkracza coraz bardziej na salony – dodał. 

W kontekście budowy przez UE potencjału obronnego gen. Różański mówił, że obecnie dochodzi do „mocnego przebudzenia” Unii, która – jak ocenił – „do niedawna skupiała się na rozwoju gospodarczym”. Senator opowiedział się jednak przeciw budowaniu europejskiej armii. – Armie powinny pozostać narodowe, natomiast powinny być wspólne standardy dotyczące kwestii logistycznych, procesu dowodzenia, czy procedur związanych z użyciem siły – wyliczał. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Władimir Putin Donald Trump Mirosław Różański

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego gen. Różański uważa, że przyjęcie przez Ukrainę żądań terytorialnych Rosji byłoby katastrofą?
  • Jak przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk wpłynęłoby na przebieg wojny zdaniem gen. Różańskiego?
  • Dlaczego idea zorganizowania szczytu Trump-Putin w Budapeszcie nie podoba się gen. Różańskiemu?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Senator był pytany o doniesienia dotyczące żądań terytorialnych Władimira Putina wobec Ukrainy. Putin, w niedawnej rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem miał domagać się wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej jeszcze przez Ukrainę części obwodu donieckiego, w zamian za pewne koncesje Rosji, jeśli chodzi o okupowane przez Rosjan części obwodów chersońskiego i zaporoskiego. 

Gen. Mirosław Różański o Tomahawkach dla Ukrainy: Najlepszą obroną jest atak

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Karol Nawrocki
Polityka
Powstanie partia Karola Nawrockiego? Chcą tego wyborcy opozycji
Zbigniew Ziobro
Polityka
Zbigniew Ziobro: Pegasus nie został kupiony przez Fundusz Sprawiedliwości
Jarosław Kaczyński przysłuchuje się wypowiedzi Sławomira Mentzena z sejmowej mównicy
Polityka
Jarosław Kaczyński kontra Sławomir Mentzen. Jak rozwijał się spór między nimi?
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Radosław Sikorski i Donald Tusk w rządowych ławach
Polityka
Sondaż: Czy koalicja miałaby większe szanse na utrzymanie władzy z premierem Sikorskim?
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie