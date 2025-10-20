Aktualizacja: 20.10.2025 08:37 Publikacja: 20.10.2025 07:52
Władimir Putin
Foto: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
Senator był pytany o doniesienia dotyczące żądań terytorialnych Władimira Putina wobec Ukrainy. Putin, w niedawnej rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem miał domagać się wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej jeszcze przez Ukrainę części obwodu donieckiego, w zamian za pewne koncesje Rosji, jeśli chodzi o okupowane przez Rosjan części obwodów chersońskiego i zaporoskiego.
– Gdyby podjęto taką decyzję, byłaby to katastrofa, nie tylko dla Ukrainy, ale też dla naszego regionu. To byłoby potwierdzenie, że można zmieniać granice siłą – ocenił gen. Różański.
Senator mówił jednocześnie, że relacje Władimira Putina z Zachodem, przede wszystkim z prezydentem Donaldem Trumpem, są rzeczą niezrozumiałą. Jak mówił, Putin to przestępca, który prowadzi rozmowy o pokoju, jednocześnie zrzucając bomby i wysyłając drony przeciw Ukrainie. – To aberracja – ocenił.
Gen. Różański był też pytany o kwestię ewentualnego przekazania przez USA pocisków Tomahawk Ukrainie i o zwlekanie administracji Donalda Trumpa z podjęciem takiej decyzji. Kwestia przekazania Ukrainie tych pocisków manewrujących, o zasięgu do 2,5 tys. km, miała być poruszana w czasie piątkowego spotkania Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. W niedzielę wiceprezydent USA JD Vance mówił dziennikarzom, że Trump nie podjął jeszcze decyzji w tej kwestii, dodając że kluczowe jest dla niego, by armia USA miała odpowiednio duże zapasy kluczowych rodzajów uzbrojenia. Zełenski miał przedstawić Trumpowi mapę celów wojskowych w Rosji, które Ukraina mogłaby razić dzięki pociskom Tomahawk.
Cele wojskowe w Rosji znajdujące się w zasięgu pocisków Tomahawk
Foto: PAP
– Tu chodzi o kwestie geopolityczne. Obserwuję od dłuższego czasu dialog administracji USA z Rosją. Musimy pamiętać o relacjach amerykańsko-chińskich. Kierunek, by ułożyć relacje z Rosją przez administrację amerykańską, jest mocno chybiony – skomentował senator.
Gen. Mirosław Różański, senator, były dowódca generalny
Były dowódca generalny zwrócił uwagę, że już dziś Ukraina ma możliwość prowadzenia uderzeń na cele znajdujące się na głębokim zapleczu frontu (za pomocą dronów dalekiego zasięgu i własnych pocisków manewrujących). – To (przekazanie Tomahawków – red.) zdecydowanie spotęgowałoby te zdolności Ukrainy. Najlepszą obroną jest atak. Wyposażenie Ukrainy w takie systemy umożliwiłoby zmianę przebiegu wojny na korzyść Ukrainy – ocenił.
Gen. Różańskiego pytano też o ewentualny przelot samolotu z Władimirem Putinem nad Polską, w związku z zapowiedzianym przez Trumpa szczytem w Budapeszcie, gdzie prezydent USA ma spotkać się z przywódcą Rosji. – To jest kwestia nie tylko przelotu samolotu. Trudno wyobrazić mi sobie, że Putin, który dokonuje ludobójstwa, znajdzie się na terenie UE, na terenie kraju, który powinien podporządkować się decyzji Trybunału w Hadze (Trybunał wystawił za Putinem list gończy, w związku z jego udziałem w wywożeniu ukraińskich dzieci do Rosji, Węgry uznają jurysdykcję Trybunału, więc powinny zrealizować nakaz aresztowania Putina, gdy ten znajdzie się na ich terytorium – red.) – odparł.
– To prowokacja wobec Europy Zachodniej, że Putin znajdzie się na terenie jednego z krajów UE. Miał być pariasem, a okazuje się, że wkracza coraz bardziej na salony – dodał.
W kontekście budowy przez UE potencjału obronnego gen. Różański mówił, że obecnie dochodzi do „mocnego przebudzenia” Unii, która – jak ocenił – „do niedawna skupiała się na rozwoju gospodarczym”. Senator opowiedział się jednak przeciw budowaniu europejskiej armii. – Armie powinny pozostać narodowe, natomiast powinny być wspólne standardy dotyczące kwestii logistycznych, procesu dowodzenia, czy procedur związanych z użyciem siły – wyliczał.
