Tadeusz Rydzyk
Foto: PAP/Waldemar Deska
8,1 mln zł – tyle z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za 2024 r. uzyska Fundacja Nasza Przyszłość, w której przewodniczącym rady i byłym wieloletnim prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk. Tak wynika z informacji, które opublikowało Ministerstwo Finansów.
Co roku podaje ono dane o części podatku dochodowego przekazanego organizacjom pożytku publicznego. W tym roku zgarną one w sumie 2,3 mld zł, a na górze tabeli są organizacje zajmujące się pomocą osobom chorym i niepełnosprawnym: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Siepomaga i Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. Pierwsza z nich jest od lat prawdziwym potentatem w tej dziedzinie, a w tym roku zgarnie 375,1 mln zł.
Na tym tle wynik fundacji o. Rydzyka może wydawać się skromny, jednak w rzeczywistości dał jej mocne 34. miejsce w zestawieniu, wyższe niż Polskiej Akcji Humanitarnej czy Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. A jeszcze lepiej wynik Naszej Przyszłości wygląda, gdy porówna się go z tymi z poprzednich lat.
W ubiegłym roku, czyli za rok podatkowy 2023, zgarnęła ona 6,5 mln zł. Rok wcześniej było to jedynie 3,8 mln zł. W ciągu dwóch lat jej wpływy wzrosły więc ponad dwukrotnie. Zaś porównanie z rokiem podatkowym 2022 nie jest przypadkowe. Był on najgorszy w historii fundacji, a wszystko za sprawą przepisów tzw. Polskiego Ładu, wprowadzonego za rządów PiS.
Jednym z jego elementów było podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zmniejszenie podstawowej stawki PIT z 17 do 12 proc. Tego, że te zmiany mogą uszczuplić wpływy organizacji pożytku publicznego z 1,5 proc., od początku był świadomy o. Tadeusz Rydzyk. Już wiosną 2023 r., czyli w momencie składania deklaracji PIT za 2022 r., Telewizja Trwam wyemitowała jego apel, w którym namawiał do wskazywania fundacji w deklaracjach podatkowych.
– Grupy podatników, wspomagających fundację to emeryci i renciści oraz osoby z niższymi dochodami – mówił szef Radia Maryja, wyjaśniając, że będą oni mieli niższe dochody do opodatkowania. – Niestety, ludzie bogatsi mają chyba pozaszywane kieszenie i zamknięte portfele, zamknięte serca dla dobra – dodawał.
o. Tadeusz Rydzyk w apelu, wyemitowanym w 2023 roku
I miał rację, bo w tamtym roku, w porównaniu do poprzedniego, wpływy fundacji z części podatku dochodowego spadły o 1,1 mln zł. Dla o. Rydzyka spadki były tym boleśniejsze, że zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez Sejm od 2022 r. część podatku dla organizacji pożytku publicznego zwiększyła się z 1 proc. do 1,5 proc. Nie pomogło to jednak złagodzić skutków Polskiego Ładu.
Dziś wciąż obowiązują rzekomo niekorzystne dla fundacji o. Rydzyka przepisy wprowadzone przez Polski Ład. Dlaczego więc mimo to wpływy Naszej Przyszłości rosną? Fundacja nie odpowiedziała na nasze pytania w tej sprawie. Nie jest jednak tajemnicą, że biura Radia Maryja co roku pomagają osobom starszym w składaniu deklaracji PIT, namawiając do przekazywania 1,5 proc. podatku dla Fundacji Nasza Przyszłość. I ich intensywniejsza praca może stać za wyższymi wpływami.
Na co idą te pieniądze? Ze sprawozdania merytorycznego Fundacji Nasza Przyszłość wynika, że w 2024 r. przeprowadziła m.in. zadanie „Nowe widnokręgi – zrozumieć media”, mające przybliżyć młodym odbiorcom „ważne aspekty pracy dziennikarza telewizyjnego” oraz warsztaty „Życie to… coś więcej” na temat m.in. II wojny światowej. Fundacja oferowała także wsparcie studentom związanej z o. Rydzykiem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
Fundacja może mieć zresztą powody do zadowolenia nie tylko z powodu wpływów z 1,5 proc., ale ogólnie ze swojej sytuacji finansowej. Łącznie w 2024 r. osiągnęła 10,5 mln zł przychodu, niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.
I nie tylko ona radzi sobie zaskakująco dobrze. W lipcu „Fakt” prześwietlił finanse najbardziej znanej fundacji o. Rydzyka – Lux Veritatis, która w odróżnieniu od Fundacji Nasza Przyszłość nie ma statusu organizacji pożytku publicznego, więc nie otrzymuje pieniędzy z 1,5 proc. podatku dochodowego. Jak ujawnił „Fakt”, jej przychody w 2024 r. przekroczyły 51,6 mln zł (dla porównania w 2023 r. było 48,3 mln zł). W efekcie Lux Veritatis wypracowała zysk w wysokości 2,2 mln zł. W 2023 r. fundacja była na minusie 3,7 mln zł.
Tak dobre wyniki mogą zaskakiwać, biorąc pod uwagę fakt, że z końcem rządów PiS skończyło się finansowe wsparcie, jakie trafiało do organizacji związanych z toruńskim redemptorystą z instytucji rządowych. Ile ono łącznie wynosiło? To wciąż trudne do oszacowania. W 2024 r. politycy Lewicy Anna Maria Żukowska i Włodzimierz Czarzasty złożyli serię interpelacji do ministerstw, w których pytali m.in. o „kwoty ze środków publicznych, jakie zostały w latach 2015-2023 przekazane na rzecz podmiotów zarządzanych przez o. Tadeusza Rydzyka”, zaś z odpowiedzi, które przeanalizowała Wirtualna Polska, wynika, że łączne wsparcie wynosiło ponad 324 mln zł. „W rzeczywistości kwota transferów do redemptorysty była jednak dużo wyższa” – pisał portal, zauważając, że wyliczenia nie uwzględniają niektórych programów oraz wielomilionowych nakładów ze spółek Skarbu Państwa.
Z kolei w „Rzeczpospolitej”, bazując na danych posłów KO, pisaliśmy, że organizacje związane z o. Tadeuszem Rydzykiem od początku rządów PiS otrzymać miały łącznie ponad 380 mln zł.
Dlaczego mimo końca rządów PiS związane z o. Rydzykiem fundacje i instytucje tak dobrze sobie radzą finansowo? Ich przedstawiciele każde pytanie w tej sprawie uważają za atak. – Media zwalczające Kościół szczególnie upodobały sobie o. Tadeusza Rydzyka. Chcą zniechęcić darczyńców do wspomagania dzieł środowiska Radia Maryja – mówił pod koniec sierpnia w „Aktualnościach dnia” w Radiu Maryja prof. Janusz Kawecki, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – Jeśli porównamy przychody i zysk nadawców, to w przypadku TVN mamy stosunek przychodów do Fundacji Lux Veritatis 48 razy większy, do Fundacji Nasza Przyszłość 250 razy większy. Jeśli będziemy patrzeć na liczby, to wyniki będziemy widzieć bardziej obiektywnie, a nie poddawać się wrzucanym do naszego umysłu etykietom, które mają nas zniechęcić do wspomagania toruńskich dzieł – dodawał.
były członek KRRiT prof. Janusz Kawecki
Nie można jednak wykluczyć, że w kolejnych latach sytuacja „dzieł” stanie się gorsza. W grudniu 2024 r. CBA prowadziło przeszukania w budynkach fundacji Lux Veritatis, a kilka miesięcy później resort kultury postawił ultimatum: albo fundacja zwróci otrzymane za rządów PiS 210 mln zł, za które zbudowała w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość, albo przekaże państwu prywatną działkę w Toruniu, na której powstała ta instytucja.
