Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kolejny rekord fundacji ojca Tadeusza Rydzyka. Podatnicy hojni jak nigdy

Związana z toruńskim redemptorystą Fundacja Nasza Przyszłość w ciągu dwóch lat podwoiła wpływy z części podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego. I podobnie jak bardziej znana Fundacja Lux Veritatis dobrze radzi sobie finansowo, mimo odcięcia wsparcia z budżetu państwa z czasów rządów PiS.

Publikacja: 20.10.2025 04:31

Tadeusz Rydzyk

Tadeusz Rydzyk

Foto: PAP/Waldemar Deska

Wiktor Ferfecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne źródła finansowania Fundacji Nasza Przyszłość?
  • W jaki sposób polityczne zmiany wpływały na finansowanie fundacji związanych z o. Rydzykiem?
  • Dlaczego mimo niekorzystnych przepisów Fundacja Nasza Przyszłość zwiększyła swoje przychody?
  • Na jakie projekty Fundacja Nasza Przyszłość przeznacza uzyskane środki?

8,1 mln zł – tyle z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za 2024 r. uzyska Fundacja Nasza Przyszłość, w której przewodniczącym rady i byłym wieloletnim prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk. Tak wynika z informacji, które opublikowało Ministerstwo Finansów.

Co roku podaje ono dane o części podatku dochodowego przekazanego organizacjom pożytku publicznego. W tym roku zgarną one w sumie 2,3 mld zł, a na górze tabeli są organizacje zajmujące się pomocą osobom chorym i niepełnosprawnym: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Siepomaga i Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. Pierwsza z nich jest od lat prawdziwym potentatem w tej dziedzinie, a w tym roku zgarnie 375,1 mln zł.

2,28 mld zł

otrzymają łącznie w tym roku organizacje pożytku publicznego z części podatky dochodowego

Wpływy Fundacji Nasza Przyszłość rosną mimo niekorzystnych zmian w prawie

Na tym tle wynik fundacji o. Rydzyka może wydawać się skromny, jednak w rzeczywistości dał jej mocne 34. miejsce w zestawieniu, wyższe niż Polskiej Akcji Humanitarnej czy Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. A jeszcze lepiej wynik Naszej Przyszłości wygląda, gdy porówna się go z tymi z poprzednich lat.

Reklama
Reklama

W ubiegłym roku, czyli za rok podatkowy 2023, zgarnęła ona 6,5 mln zł. Rok wcześniej było to jedynie 3,8 mln zł. W ciągu dwóch lat jej wpływy wzrosły więc ponad dwukrotnie. Zaś porównanie z rokiem podatkowym 2022 nie jest przypadkowe. Był on najgorszy w historii fundacji, a wszystko za sprawą przepisów tzw. Polskiego Ładu, wprowadzonego za rządów PiS.

Czytaj więcej

Ojciec Tadeusz Rydzyk
Kościół
Fundacja ojca Rydzyka w tarapatach przez Polski Ład

Jednym z jego elementów było podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zmniejszenie podstawowej stawki PIT z 17 do 12 proc. Tego, że te zmiany mogą uszczuplić wpływy organizacji pożytku publicznego z 1,5 proc., od początku był świadomy o. Tadeusz Rydzyk. Już wiosną 2023 r., czyli w momencie składania deklaracji PIT za 2022 r., Telewizja Trwam wyemitowała jego apel, w którym namawiał do wskazywania fundacji w deklaracjach podatkowych.

– Grupy podatników, wspomagających fundację to emeryci i renciści oraz osoby z niższymi dochodami – mówił szef Radia Maryja, wyjaśniając, że będą oni mieli niższe dochody do opodatkowania. – Niestety, ludzie bogatsi mają chyba pozaszywane kieszenie i zamknięte portfele, zamknięte serca dla dobra – dodawał.

Potrzebna jest nasza większa aktywność na rzecz pozyskania osób, które utożsamiają się z naszymi celami. Z tym, żeby pomóc dzieciom i młodzieży

o. Tadeusz Rydzyk w apelu, wyemitowanym w 2023 roku

I miał rację, bo w tamtym roku, w porównaniu do poprzedniego, wpływy fundacji z części podatku dochodowego spadły o 1,1 mln zł. Dla o. Rydzyka spadki były tym boleśniejsze, że zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez Sejm od 2022 r. część podatku dla organizacji pożytku publicznego zwiększyła się z 1 proc. do 1,5 proc. Nie pomogło to jednak złagodzić skutków Polskiego Ładu.

Reklama
Reklama

Ze sprawozdań za 2024 r. wynika, że fundacje związane z o. Rydzkiem dobrze radzą sobie finansowo 

Dziś wciąż obowiązują rzekomo niekorzystne dla fundacji o. Rydzyka przepisy wprowadzone przez Polski Ład. Dlaczego więc mimo to wpływy Naszej Przyszłości rosną? Fundacja nie odpowiedziała na nasze pytania w tej sprawie. Nie jest jednak tajemnicą, że biura Radia Maryja co roku pomagają osobom starszym w składaniu deklaracji PIT, namawiając do przekazywania 1,5 proc. podatku dla Fundacji Nasza Przyszłość. I ich intensywniejsza praca może stać za wyższymi wpływami.

Na co idą te pieniądze? Ze sprawozdania merytorycznego Fundacji Nasza Przyszłość wynika, że w 2024 r. przeprowadziła m.in. zadanie „Nowe widnokręgi – zrozumieć media”, mające przybliżyć młodym odbiorcom „ważne aspekty pracy dziennikarza telewizyjnego” oraz warsztaty „Życie to… coś więcej” na temat m.in. II wojny światowej. Fundacja oferowała także wsparcie studentom związanej z o. Rydzykiem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.

Czytaj więcej

Założyciel i dyrektor Radia Maryja oraz TV Trwam o. Tadeusz Rydzyk
Prawo karne
Zapadł wyrok karny ws. fundacji o. Tadeusza Rydzyka

Fundacja może mieć zresztą powody do zadowolenia nie tylko z powodu wpływów z 1,5 proc., ale ogólnie ze swojej sytuacji finansowej. Łącznie w 2024 r. osiągnęła 10,5 mln zł przychodu, niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

I nie tylko ona radzi sobie zaskakująco dobrze. W lipcu „Fakt” prześwietlił finanse najbardziej znanej fundacji o. Rydzyka – Lux Veritatis, która w odróżnieniu od Fundacji Nasza Przyszłość nie ma statusu organizacji pożytku publicznego, więc nie otrzymuje pieniędzy z 1,5 proc. podatku dochodowego. Jak ujawnił „Fakt”, jej przychody w 2024 r. przekroczyły 51,6 mln zł (dla porównania w 2023 r. było 48,3 mln zł). W efekcie Lux Veritatis wypracowała zysk w wysokości 2,2 mln zł. W 2023 r. fundacja była na minusie 3,7 mln zł.

Choć minęły dwa lata od końca rządów PiS, nie jest wciąż pewne, jakie wsparcie dostały w tamtym okresie instytucje związane z o. Rydzykiem

Tak dobre wyniki mogą zaskakiwać, biorąc pod uwagę fakt, że z końcem rządów PiS skończyło się finansowe wsparcie, jakie trafiało do organizacji związanych z toruńskim redemptorystą z instytucji rządowych. Ile ono łącznie wynosiło? To wciąż trudne do oszacowania. W 2024 r. politycy Lewicy Anna Maria Żukowska i Włodzimierz Czarzasty złożyli serię interpelacji do ministerstw, w których pytali m.in. o „kwoty ze środków publicznych, jakie zostały w latach 2015-2023 przekazane na rzecz podmiotów zarządzanych przez o. Tadeusza Rydzyka”, zaś z odpowiedzi, które przeanalizowała Wirtualna Polska, wynika, że łączne wsparcie wynosiło ponad 324 mln zł. „W rzeczywistości kwota transferów do redemptorysty była jednak dużo wyższa” – pisał portal, zauważając, że wyliczenia nie uwzględniają niektórych programów oraz wielomilionowych nakładów ze spółek Skarbu Państwa.

Reklama
Reklama

Z kolei w „Rzeczpospolitej”, bazując na danych posłów KO, pisaliśmy, że organizacje związane z o. Tadeuszem Rydzykiem od początku rządów PiS otrzymać miały łącznie ponad 380 mln zł.

Czytaj więcej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i o. Tadeusz Rydzyk
Polityka
Państwowy sezam ojca Rydzyka

Dlaczego mimo końca rządów PiS związane z o. Rydzykiem fundacje i instytucje tak dobrze sobie radzą finansowo? Ich przedstawiciele każde pytanie w tej sprawie uważają za atak. – Media zwalczające Kościół szczególnie upodobały sobie o. Tadeusza Rydzyka. Chcą zniechęcić darczyńców do wspomagania dzieł środowiska Radia Maryja – mówił pod koniec sierpnia w „Aktualnościach dnia” w Radiu Maryja prof. Janusz Kawecki, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – Jeśli porównamy przychody i zysk nadawców, to w przypadku TVN mamy stosunek przychodów do Fundacji Lux Veritatis 48 razy większy, do Fundacji Nasza Przyszłość 250 razy większy. Jeśli będziemy patrzeć na liczby, to wyniki będziemy widzieć bardziej obiektywnie, a nie poddawać się wrzucanym do naszego umysłu etykietom, które mają nas zniechęcić do wspomagania toruńskich dzieł – dodawał.

Media zwalczające Kościół szczególnie upodobały sobie o. Tadeusza Rydzyka

były członek KRRiT prof. Janusz Kawecki

Nie można jednak wykluczyć, że w kolejnych latach sytuacja „dzieł” stanie się gorsza. W grudniu 2024 r. CBA prowadziło przeszukania w budynkach fundacji Lux Veritatis, a kilka miesięcy później resort kultury postawił ultimatum: albo fundacja zwróci otrzymane za rządów PiS 210 mln zł, za które zbudowała w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość, albo przekaże państwu prywatną działkę w Toruniu, na której powstała ta instytucja.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Radio Radio Maryja Osoby Tadeusz Rydzyk Lux Veritatis

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne źródła finansowania Fundacji Nasza Przyszłość?
  • W jaki sposób polityczne zmiany wpływały na finansowanie fundacji związanych z o. Rydzykiem?
  • Dlaczego mimo niekorzystnych przepisów Fundacja Nasza Przyszłość zwiększyła swoje przychody?
  • Na jakie projekty Fundacja Nasza Przyszłość przeznacza uzyskane środki?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

8,1 mln zł – tyle z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za 2024 r. uzyska Fundacja Nasza Przyszłość, w której przewodniczącym rady i byłym wieloletnim prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk. Tak wynika z informacji, które opublikowało Ministerstwo Finansów.

Co roku podaje ono dane o części podatku dochodowego przekazanego organizacjom pożytku publicznego. W tym roku zgarną one w sumie 2,3 mld zł, a na górze tabeli są organizacje zajmujące się pomocą osobom chorym i niepełnosprawnym: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Siepomaga i Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. Pierwsza z nich jest od lat prawdziwym potentatem w tej dziedzinie, a w tym roku zgarnie 375,1 mln zł.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
ks. Rafał Główczyński znany szerzej jako „Ksiądz z Osiedla”
Kościół
Z agencji towarzyskiej do klubokawiarni ewangelizacyjnej. Ksiądz otwiera lokal w centrum Warszawy
Wizyta Jana Pawła II w Polsce, 1987 rok
Kościół
Nowe badania: Czy Jan Paweł II wciąż jest autorytetem dla Polaków?
Bp Krzysztof Zadarko, administrator diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i przewodniczący Rady KEP ds.
Kościół
Biskup Krzysztof Zadarko: Nie widzę manifestacji muzułmanów. Widzę marsze z hasłami nienawiści
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Koniec z nieodpłatnym przekazywaniem ziemi Kościołowi? Sejm zajmie się projektem
Kościół
Koniec z nieodpłatnym przekazywaniem ziemi Kościołowi? Sejm zajmie się projektem
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie