Ze sprawozdań za 2024 r. wynika, że fundacje związane z o. Rydzkiem dobrze radzą sobie finansowo

Dziś wciąż obowiązują rzekomo niekorzystne dla fundacji o. Rydzyka przepisy wprowadzone przez Polski Ład. Dlaczego więc mimo to wpływy Naszej Przyszłości rosną? Fundacja nie odpowiedziała na nasze pytania w tej sprawie. Nie jest jednak tajemnicą, że biura Radia Maryja co roku pomagają osobom starszym w składaniu deklaracji PIT, namawiając do przekazywania 1,5 proc. podatku dla Fundacji Nasza Przyszłość. I ich intensywniejsza praca może stać za wyższymi wpływami.

Na co idą te pieniądze? Ze sprawozdania merytorycznego Fundacji Nasza Przyszłość wynika, że w 2024 r. przeprowadziła m.in. zadanie „Nowe widnokręgi – zrozumieć media”, mające przybliżyć młodym odbiorcom „ważne aspekty pracy dziennikarza telewizyjnego” oraz warsztaty „Życie to… coś więcej” na temat m.in. II wojny światowej. Fundacja oferowała także wsparcie studentom związanej z o. Rydzykiem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.

Fundacja może mieć zresztą powody do zadowolenia nie tylko z powodu wpływów z 1,5 proc., ale ogólnie ze swojej sytuacji finansowej. Łącznie w 2024 r. osiągnęła 10,5 mln zł przychodu, niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

I nie tylko ona radzi sobie zaskakująco dobrze. W lipcu „Fakt” prześwietlił finanse najbardziej znanej fundacji o. Rydzyka – Lux Veritatis, która w odróżnieniu od Fundacji Nasza Przyszłość nie ma statusu organizacji pożytku publicznego, więc nie otrzymuje pieniędzy z 1,5 proc. podatku dochodowego. Jak ujawnił „Fakt”, jej przychody w 2024 r. przekroczyły 51,6 mln zł (dla porównania w 2023 r. było 48,3 mln zł). W efekcie Lux Veritatis wypracowała zysk w wysokości 2,2 mln zł. W 2023 r. fundacja była na minusie 3,7 mln zł.

Choć minęły dwa lata od końca rządów PiS, nie jest wciąż pewne, jakie wsparcie dostały w tamtym okresie instytucje związane z o. Rydzykiem

Tak dobre wyniki mogą zaskakiwać, biorąc pod uwagę fakt, że z końcem rządów PiS skończyło się finansowe wsparcie, jakie trafiało do organizacji związanych z toruńskim redemptorystą z instytucji rządowych. Ile ono łącznie wynosiło? To wciąż trudne do oszacowania. W 2024 r. politycy Lewicy Anna Maria Żukowska i Włodzimierz Czarzasty złożyli serię interpelacji do ministerstw, w których pytali m.in. o „kwoty ze środków publicznych, jakie zostały w latach 2015-2023 przekazane na rzecz podmiotów zarządzanych przez o. Tadeusza Rydzyka”, zaś z odpowiedzi, które przeanalizowała Wirtualna Polska, wynika, że łączne wsparcie wynosiło ponad 324 mln zł. „W rzeczywistości kwota transferów do redemptorysty była jednak dużo wyższa” – pisał portal, zauważając, że wyliczenia nie uwzględniają niektórych programów oraz wielomilionowych nakładów ze spółek Skarbu Państwa.