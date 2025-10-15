Tak wynika z badań, jakie tuż przed 47. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża (16 października 1978 r.) przeprowadziła Fundacja CBOS na potrzeby realizowanego przez grono naukowców z UKSW projektu „Osoba i naród – perspektywa Jana Pawła II”. Badaczy interesowała szeroko pojęta obecność polskiego papieża w kulturze, popkulturze i pamięci zbiorowej w latach 2022-2025.

– W sytuacji, gdy Polacy nie za bardzo chcą mieć jakieś autorytety okazuje się, że Jan Paweł II – niezmiennie od kilku lat – jest niekwestionowanym liderem rankingu ich osobistych autorytetów – mówi „Rz” szef zespołu badawczego prof. Rafał Wiśniewski, prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. – Badani nie mają też wątpliwości co do tego, że jest najbardziej szanowanym za granicą Polakiem – dodaje.

Naukowiec wskazuje przy tym na badania dotyczące autorytetów przeprowadzane w minionych latach. W 1987 r. w rankingu postaci, które są dla Polaków powodem do dumy, Jan Paweł II znalazł się na piątym miejscu za Tadeuszem Kościuszką, Władysławem Jagiełłą, Mikołajem Kopernikiem i Józefem Piłsudskim. Od 2003 r. pierwszą trójkę tego rankingu tworzą: Jan Paweł II, Józef Piłsudski oraz Lech Wałęsa – przy czym papież Polak zawsze jest na najwyższym stopniu podium.

W badaniu, które przeprowadzono teraz, Jana Pawła II za ważny autorytet moralny uznało prawie 60 proc. badanych (59,8 proc.). Niemal w takim samym stopniu za autorytet uznają go mężczyźni (60,4 proc.), jak i kobiety (59,2 proc.). Zrozumiałe, że jest istotnym punktem odniesienia przede wszystkim dla ludzi głęboko wierzących (85,6 proc.), ale także niezdecydowanych (50,7 proc.), czy pewnej grupy religijnie obojętnych (32 proc.).