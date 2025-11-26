Reklama
Pożegnanie Marka Jędraszewskiego z kurią krakowską. Papież wskazał następcę

Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła nowego metropolitę krakowskiego, który zastąpi abp Marka Jędraszewskiego. Decyzją Leona XIV został nim kardynał Grzegorz Ryś.

Publikacja: 26.11.2025 12:05

Metropolita krakowska abp Grzegorz Ryś i abp Marek Jędraszewski

Metropolita krakowska abp Grzegorz Ryś i abp Marek Jędraszewski

Foto: PAP/Jacek Bednarczyk

Przemysław Malinowski

W lipcu 2024 roku papież przyjął rezygnację arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z urzędu metropolity krakowskiego. Rezygnację z urzędu złożył w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Prawo kanoniczne nie wyznaczało papieżowi żadnych terminów, w których miałby wskazać następcę. Według motu proprio „Imparare a congedarsi” z 2018 r. pełnienie urzędu może zostać przedłużone na czas określony lub nieokreślony. W przypadku abp. Jędraszewskiego z jednej strony moment zakończenia jego posługi został wyznaczony (mianowanie następcy) - był zatem określony. Z drugiej nie było wiadomo jednak kiedy to nastąpi, więc czas był de facto nieokreślony.

W środę Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła, że nowym arcybiskupem metropolitą krakowskim został kardynał Grzegorz Ryś.

„W Konferencji Episkopatu Polski kard. Grzegorz Ryś pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Ponadto wchodzi w skład Rady Stałej, Rady ds. Ekumenizm, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Rady ds. Rodziny. Kard. Ryś jest również członkiem Dykasterii ds. Biskupów i Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jego dewizą biskupią są słowa: „Virtus in infirmitate” (Moc w słabości).” - wskazuje KEP.

Siedem lat arcybiskupa Jędraszewskiego w Krakowie

Arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 r. w Poznaniu. W latach 1997-2012 był biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. W 2012 r. papież Benedykt XVI mianował go metropolitą łódzkim, a pod koniec 2016 Franciszek przeniósł go do Krakowa. W latach 2014-2024 przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Kardynał Grzegorz Ryś nowym metropolitą krakowskim

Kard. Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. W latach 1982-1988 studiował na Wydziale Teologicznym oraz na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a także w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie odebrał z rąk kardynała Franciszka Macharskiego.

W 1994 r. uzyskał doktorat z nauk teologicznych, a sześć lat później habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

W 2011 r. papież Benedykt XVI mianował Grzegorza Rysia biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. We wrześniu 2017 roku bp Ryś został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą łódzkim.

W latach 2011-2021 w ramach Konferencji Episkopatu Polski biskup, a następnie arcybiskup Ryś był przewodniczącym działającego przy Komisji Duszpasterstwa Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, w 2022 r. objął funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem.

W 2023 roku został przez papieża Franciszka mianowany kardynałem.

Źródło: rp.pl

