W lipcu 2024 roku papież przyjął rezygnację arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z urzędu metropolity krakowskiego. Rezygnację z urzędu złożył w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Reklama Reklama

Prawo kanoniczne nie wyznaczało papieżowi żadnych terminów, w których miałby wskazać następcę. Według motu proprio „Imparare a congedarsi” z 2018 r. pełnienie urzędu może zostać przedłużone na czas określony lub nieokreślony. W przypadku abp. Jędraszewskiego z jednej strony moment zakończenia jego posługi został wyznaczony (mianowanie następcy) - był zatem określony. Z drugiej nie było wiadomo jednak kiedy to nastąpi, więc czas był de facto nieokreślony.

W środę Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła, że nowym arcybiskupem metropolitą krakowskim został kardynał Grzegorz Ryś.

„W Konferencji Episkopatu Polski kard. Grzegorz Ryś pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Ponadto wchodzi w skład Rady Stałej, Rady ds. Ekumenizm, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Rady ds. Rodziny. Kard. Ryś jest również członkiem Dykasterii ds. Biskupów i Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jego dewizą biskupią są słowa: „Virtus in infirmitate” (Moc w słabości).” - wskazuje KEP.