Aktualizacja: 08.10.2025 10:19 Publikacja: 08.10.2025 09:56
Bp Krzysztof Zadarko, administrator diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i przewodniczący Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców.
Foto: PAP/Waldemar Deska
Uczestnicy konferencji prasowej w Koszalinie odnieśli się do kontrowersji wokół powstającego w tym mieście Centrum Integracji Cudzoziemców. Jak podkreślał bp Krzysztof Zadarko, administrator diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej i przewodniczący Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców, wokół tematu migracji narosło wiele nieporozumień, które prowadzą do niepotrzebnych emocji i protestów.
Hierarcha zwrócił uwagę, że podejście do przybyszów powinno wynikać z Ewangelii. – Nasza relacja do obcych, jeśli nie jest nacechowana miłością, życzliwością, serdecznością i tym, co w Ewangelii nazywamy gościnnością, staje się przykrym i bolesnym wyrokiem – przestrzegał biskup, cytowany przez KAI.
Czytaj więcej
Jeśli ktoś będzie szukał 100-procentowych metod, gwarancji bezpieczeństwa, to niczego nie znajdzi...
Wskazywał przy tym na konkretne formy wsparcia, jakich potrzebują cudzoziemcy: pomoc prawną, językową, psychologiczną i integracyjną. Takie zadania realizują m.in. Caritas Polska i diecezjalne centra pomocy. – Centra Integracji Cudzoziemców nie są przeznaczone do przyjmowania obcokrajowców, w żaden sposób. Natomiast pełnią niezwykłą rolę miejsc, gdzie każdy obcokrajowiec może przyjść i uzyskać pomoc – podkreślał bp Zadarko.
Biskup odniósł się też do głosów sprzeciwu wobec polityki migracyjnej, które pojawiły się m.in. podczas sesji rady miejskiej. – W niektórych sytuacjach budzi się niepokój. Zwłaszcza kiedy niezrozumienie sytuacji migrantów i uchodźców u nas w Polsce i w regionie wywołuje mnóstwo pytań, to wówczas najbardziej niepokojące jest nawoływanie przez niektóre ugrupowania i postaci z życia publicznego do protestów i agresywnego niegodzenia się na politykę migracyjną i uchodźczą – ocenił. – Mnie to zjawisko osobiście bardzo niepokoi, ponieważ u podstaw tego rodzaju zachowania czy zorganizowanych akcji stoi, mam wrażenie, niedoinformowanie, a nie chciałbym powiedzieć, że zła wola – dodał. Jego zdaniem „mamy do czynienia nie tyle z nieporozumieniem, co jednak z działaniami, które służą zupełnie innemu celowi”.
– Nie widzę manifestacji obcokrajowców, muzułmanów, czym się nas straszy, natomiast widzę niepokojące marsze, z których przebijają słowa, odezwania i hasła pełne nienawiści i antagonizowania. To jest niepokojące – mówił. Jego zdaniem rozwiązaniem problemu nie są uliczne protesty, ale rzetelna informacja i konkretna pomoc.
Biskup podkreślił również, że pomoc Kościoła dotyczy wszystkich – niezależnie od statusu prawnego. – Organizujemy pomoc dla wszystkich, którzy się znaleźli w Polsce, ponieważ traktujemy każdego człowieka jako kogoś, kto stoi na naszej drodze i prosi o pomoc. (...) Każdy migrant, każdy cudzoziemiec jest zobowiązany do przestrzegania naszego prawa, naszych reguł, kultury, bogactwa, języka – przypomniał.
Czytaj więcej
Uchwalony wiosną 2024 r. przez Parlament Europejski nowy pakt migracyjny wzbudza niemało wątpliwo...
Podczas konferencji przedstawiciele Caritas wyjaśniali także relację między nowym Centrum Integracji Cudzoziemców a funkcjonującym od lat Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Ks. Łukasz Bikun zaznaczył, że oba projekty są częścią jednej, szerszej sieci działań wspierających migrantów. Z kolei Diana Taranenko i Ali Wehbe zwrócili uwagę na znaczenie pomocy prawnej i rzetelnej informacji w kontekście kryzysów migracyjnych.
Konferencja wpisuje się w obchody 111. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Jak przypomniał bp Zadarko, przyjęcie cudzoziemców jest nie tylko wyzwaniem społecznym, ale też moralnym obowiązkiem wynikającym z nauki Kościoła.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Uczestnicy konferencji prasowej w Koszalinie odnieśli się do kontrowersji wokół powstającego w tym mieście Centrum Integracji Cudzoziemców. Jak podkreślał bp Krzysztof Zadarko, administrator diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej i przewodniczący Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców, wokół tematu migracji narosło wiele nieporozumień, które prowadzą do niepotrzebnych emocji i protestów.
Hierarcha zwrócił uwagę, że podejście do przybyszów powinno wynikać z Ewangelii. – Nasza relacja do obcych, jeśli nie jest nacechowana miłością, życzliwością, serdecznością i tym, co w Ewangelii nazywamy gościnnością, staje się przykrym i bolesnym wyrokiem – przestrzegał biskup, cytowany przez KAI.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Politycy Polski 2050 przygotowali projekt ustawy, który dotyczy zakazu nieodpłatnego przekazywania ziemi i innyc...
Bp Andrzej Przybylski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, został mianowany arcybisku...
Arcybiskup Józef Kowalczyk przez ćwierć wieku był „szarą eminencją” polskiego Kościoła. Przez ponad dwadzieścia...
Nie żyje arcybiskup senior Józef Kowalczyk, były prymas Polski, wieloletni nuncjusz apostolski w Polsce, bliski...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas