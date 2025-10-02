Tusk cytował m.in. zastrzeżenia kanclerza Niemiec, Friedricha Merza , który stwierdził, że idea „muru antydronowego” nie gwarantuje 100-procentowej skuteczności. – Moja odpowiedź była szczera i brutalna w swojej szczerości. Jeśli ktoś będzie szukał 100-procentowych metod, gwarancji bezpieczeństwa, to niczego nie znajdzie. My musimy jako NATO, Europa szukać metod maksymalnie zwiększających nasze bezpieczeństwo. Te inicjatywy, o których rozmawiamy i które zostały przyjęte, a więc drone wall i Eastern Sentry będą wiązały się w przyszłości z inwestycjami w nowoczesne technologie. Polska zaczęła to robić, ale dla mnie jest ważne, że staje się to wspólnym zadaniem dla całej Europy – podkreślił polski premier. – Wszyscy wiedzą, że wschodnia flanka jest odpowiedzialnością wszystkich, tego nikt nie kwestionuje – zaznaczył.

Jeśli mamy finansować broń amerykańską dla Ukrainy, to trzeba to zacząć organizować Donald Tusk, premier

W kontekście niedawnego wpisu Donalda Trumpa w serwisie Truth Social, w którym prezydent USA przekonywał, że Ukraina z pomocą Unii Europejskiej może wygrać wojnę z Rosją i odzyskać utracone na rzecz Rosjan ziemie, Tusk podkreślił, że oświadczenie to „z jednej strony daje powody do optymizmu”, ponieważ świadczy o zmianie stanowiska prezydenta USA na bardziej proukraińskie. – Ale też wszyscy wiemy, że nie od dziś Ameryka oczekuje dużo większej aktywności, także finansowej Europy – dodał.

– Jeśli chcemy, żeby Ukraina dalej trwała w oporze przeciwko Rosji, a Polska jest krajem, który przede wszystkim powinien dbać o to, by Ukraina była w stanie dalej bronić się przed Rosją, to musimy być w stanie zorganizować masywną akcję finansową. Jeśli mamy finansować broń amerykańską dla Ukrainy, to trzeba to zacząć organizować – zaznaczył Tusk.

Donald Tusk o granicy z Niemcami: Kontrole nie są uciążliwe, przesyłanie imigrantów się skończyło

Premiera pytano też o decyzję MSWiA o przedłużeniu kontroli na granicy z Litwą i Niemcami do 4 kwietnia 2026 r.