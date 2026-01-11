– Jakkolwiek skala problemu może być ograniczona, to jednak nieuprawniona publikacja wizerunku chorych może stanowić dotkliwe naruszenie ich podstawowych praw – podkreśla Rzecznik.

Jakie rozwiązanie widzi RPO? Przede wszystkim konieczność wprowadzenia – lub wzmocnienia już istniejącego – mechanizmu sprawdzania zgód pacjentów na publikację materiałów ujawniających ich wizerunek i dane medyczne. Konieczne jest też oczywiście odpowiednie poinformowanie ich przez instytucje naukowe i dydaktyczne – zwłaszcza w sytuacjach, kiedy to rodzice podpisują się w imieniu dzieci. Sami pacjenci mają też prawo do informacji, po co wykonuje się im zdjęcia i gdzie te – zrobione na potrzeby dokumentacji medycznej – zostaną wykorzystane. To bowiem warunek niezbędny, aby wydali oni świadomą zgodę.

Założyciel fundacji dla osób z chorobami rzadkimi: treść publikacji naukowych to skrócona droga do diagnozy u kolejnych osób

Na niejednoznaczny charakter sprawy zwraca uwagę Marcin Basiński, założyciel Fundacji Jesteśmy Pod Ścianą. – Jako osoba, która od lat ma bezpośredni kontakt z jedną z największych w Polsce grup pacjentów i rodzin dotkniętych chorobami rzadkimi, uważam, że kwestia publikowania wizerunku pacjentów, zwłaszcza dzieci, wymaga bardzo precyzyjnego rozróżnienia – podkreśla aktywista.

Jak zauważa, tak jak niedopuszczalna jest publikacja zdjęć dzieci bez zgody ich rodziców – i to tak samo w mediach i mediach społecznościowych, jak i publikacjach naukowych – tak nie można robić tego też w przypadku dorosłych.

Zauważa jednak, że w medycynie sprawa nie jest czarno-biała. – Ogromna część chorób rzadkich – zwłaszcza genetycznych – jest rozpoznawana właśnie dzięki analizie cech dysmorficznych, które często są kluczowym elementem procesu diagnostycznego – tłumaczy Marcin Basiński. – Publikacje naukowe, atlasy kliniczne czy opisy przypadków, tworzone za zgodą rodziców lub pacjentów, mają realny wpływ na skracanie drogi do diagnozy u kolejnych dzieci na całym świecie – dodaje.