„Prawo do więzi rodzinnej powinno być postrzegane jako jedna z fundamentalnych wartości”

Ekspertka przypomina, że taką samą kwotę otrzymali rodzice noworodka, którym – zaraz po porodzie, wskutek błędu diagnostycznego – przekazano informację o jego śmierci, i nie podjęto podstawowych czynności mających na celu ratowanie jego życia (wyrok SO w Warszawie, sygn. akt: I C 784/13 i podtrzymujący go wyrok sądu apelacyjnego, sygn. akt: I Aca 395/19).

– Sąd uznał, że w takich sytuacjach dochodzi do naruszenia zarówno ich dóbr osobistych, jak i praw powodów jako pacjentów – precyzuje mecenas Budzowska.

Zapadłe w omawianej sprawie rozstrzygnięcie ocenia jako słuszne. – Katalog dóbr osobistych ma charakter otwarty, a prawo do więzi rodzinnej powinno być postrzegane jako jedna z fundamentalnych wartości – podkreśla.

Ekspert ds. dóbr osobistych: pozbawienie możliwości bycia razem w ostatnim okresie życia dziecka to naruszenie więzi rodzinnej

Z kolei mec. Rafał Rozwadowski, prowadzący własną kancelarię adwokacką, podkreśla, że koncepcja kwalifikowania relacji jako dobra osobistego rysuje się już od jakiegoś czasu. Kolejną cegiełką do zmiany sposobu jej „postrzegania”, była nowelizacja kodeksu cywilnego sprzed dwóch lat. Ekspert zastrzega jednak, że samo uznanie, iż więź rodzinna jest dobrem osobistym, nie wystarczy, żeby uznać odpowiedzialność ewentualnego naruszyciela. Zawsze należy udowodnić, że do naruszenia doszło i że było ono bezprawne.

– Przychylić się należy do wniosku, że w sytuacji ustalenia bezprawności pozbawienia możliwości przebywania razem w ostatnim czasie życia, pożegnania, również podjęcia decyzji, co do ewentualnego przedłużania życia dziecka, zachodzić będzie odpowiedzialność z tytułu naruszenia dobra osobistego, jakim jest więź rodzinna – konkluduje.