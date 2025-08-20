Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Nieoficjalne ustalenia „Rzeczpospolitej”: to dron typu Shahed

Asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji w rozmowie z TVN24 poinformował, że policjanci otrzymali zgłoszenie o eksplozji o godzinie 2:22 w nocy w miejscowości Osiny.

Reklama Reklama

Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. – Odnaleźliśmy w polu kukurydzy miejsce, gdzie mogło dojść do eksplozji póki co nieznanego nam elementu. Znaleźliśmy tam nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów – powiedział asp. szt. Józwik.

Teren wypalony, brak leja po uderzeniu

Służby ustalają, czym był niezidentyfikowany obiekt. – Na miejscu są policjanci, sprawdzamy teren – dodał asp. szt. Józwik.

Eksplozja była na tyle silna, że w trzech pobliskich domach wypadły szyby z okien. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.