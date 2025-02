Ostatecznie sąd, w kolejnym rozstrzygnięciu, zalegalizował stan faktyczny, ustanawiając miejsce zamieszkania dziecka u ojca. Matka przez kolejne lata walczyła o kontakty i spotkania z synem, jednak często nie dochodziły one do skutku z powodu wrogiej postawy ojca i jego rodziny oraz braku przydzielenia kuratora sądowego (mimo że jego obecność była wymagana, aby spotkanie mogło się odbyć). Te, które się odbyły, miały miejsce w domu ojca (a więc także dziecka), co, z uwagi na postawę jego rodziny, wywołało u matki depresję. W końcu, w 2019 r., sąd uznał, że więź matki z synem została całkowicie zerwana, a dziecko nie chce jej w swoim życiu (co w dużej mierze było wynikiem działań ojca i jego rodziny), więc nie należy zmuszać go do spotkań.

Europejski Trybunał Praw Człowieka: Naruszono prawo do poszanowania życia rodzinnego

Matka nie miała już innej możliwości i wniosła skargę do Trybunału w Strasburgu. Domagała się 20 tys. euro za naruszenie jej prawa do poszanowania życia rodzinnego, gwarantowanego przez art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. ETPC w pełni przychylił się do jej stanowiska, wskazując, że polskie władze zawiodły, nie podejmując adekwatnych i skutecznych środków, w celu wyegzekwowania jej praw. Trybunał obniżył jednak zasądzone zadośćuczynienie o połowę (do 10 tys. euro). Dodatkowo Polska musi zapłacić również prawie 2,5 tys. euro tytułem kosztów sądowych.

Trybunał zwrócił uwagę na długi czas trwania postępowania, który w sprawach rodzinnych, szczególnie przy konflikcie między rodzicami, ma kluczowe znaczenie. Opóźnienia te przyczyniły się do osłabienia więzi matki z dzieckiem, co później utrudniło wykonanie wyroku korzystnego dla kobiety. Władze nie podjęły wystarczających działań, by najpierw zabezpieczyć kontakty z rodzicem, z którym dziecko nie mieszkało, a następnie zwrócić małoletniego do domu matki, zgodnie z orzeczeniem sądowym. ETPC podkreślił także, że wiele z późniejszych opóźnień wynikało z przesyłania akt między sądami rejonowymi właściwymi dla miejsca zamieszkania matki i ojca, ponieważ nie mogły one ustalić, który z nich jest właściwy do orzekania w tej sprawie.