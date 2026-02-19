Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Aż 64 komorników pożegnało się z zawodem. Ustalenia „Rz”: nie uzupełnili studiów

To efekt reformy, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Wśród licznych zmian dotyczących statusu komornika, nowa ustawa o komornikach sądowych ustanowiła wymóg uzupełnienia wykształcenia. Ci asesorzy i komornicy sądowi, którzy nie mieli ukończonych wyższych studiów prawniczych, mieli na to siedem lat.

Publikacja: 19.02.2026 19:18

Zdjęcie poglądowe

Zdjęcie poglądowe

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Piotr Szymaniak

Poprzednia ustawa – o komornikach sądowych i egzekucji – z 1997 r. dopuszczała, obok wyższego wykształcenia prawniczego, także możliwość posiadania dyplomu z administracji. W dodatku w stosunku do komorników, którzy w dniu wejścia w życie tej ustawy mieli ukończone 35 lat, nie obowiązywał wymóg uzupełnienia wykształcenia. W rezultacie w niektórych przypadkach, nawet w momencie wejścia w życie obecnej ustawy, a więc w 2019 r., zdarzali się komornicy tylko z wykształceniem średnim.

Czy komornik musi być prawnikiem?

Choć przy stopniu skomplikowania przepisów dotyczących postępowania wykonawczego wymóg posiadania wyższego wykształcenia – w dodatku tylko prawniczego, a już nie administracyjnego – nie dziwi, to pewne wątpliwości budziło rozciągnięcie tego obowiązku także na ludzi, którzy od lat wykonywali zawód. Podnosił je np. Rzecznik Praw Obywatelskich, w czasie gdy urząd ten sprawował Adam Bodnar. Wskazywał on na retroaktywny charakter przepisów, które naruszają zasadę ochrony prawa nabytych wywodzoną z art. 2 Konstytucji.

Czytaj więcej

Temat wywołał duże poruszenie wśród komorników. Część z nich uważa, że opracowane wzory są… zbyt pro
Zawody prawnicze
Komornik przemówi ludzkim głosem. „Trzeciodłużnik” przestanie straszyć

– W konsekwencji przepis ten pozbawia nabytego już nieograniczonego w czasie uprawnienia do powołania na stanowisko komornika sądowego oraz asesora komorniczego osób, które uprawnienie to uzyskały przed jego wejściem w życie oraz powoduje, iż osoby powołane na te stanowiska są zobligowane do uzupełnienia swojego wykształcenia, mimo iż w momencie ich powoływania nie istniał wymóg posiadania wykształcenia prawniczego i legitymowania się tytułem magistra prawa – argumentował RPO.

Z kolei w październiku ubiegłego roku posłanki Iwona Maria Kozłowska i Anna Wojciechowska skierowały z kolei interpelację do ministra sprawiedliwości z pytaniem, czy planowane jest wprowadzenie przepisów przejściowych dla komorników, którzy rozpoczęli swoją służbę przed wejściem w życie obecnych wymogów i nie posiadają pełnego wykształcenia prawniczego lub czy rozważana jest możliwość uznania wieloletniego doświadczenia zawodowego w miejsce formalnych wymogów edukacyjnych.

Reklama
Reklama

W odpowiedzi Maria Ejchart, wiceminister sprawiedliwości, wskazała, że choć ustawodawca nie nawiązał do tradycji starego prawa i nie zwolnił określonych komorników czy asesorów komorniczych z obowiązku uzupełnienia kwalifikacji, to jednocześnie termin z art. 303 u.k.s. jest racjonalny i dostateczny do wypełnienia obowiązku ustawowego.

Czytaj więcej

Krzysztof Adam Kowalczyk: Komornik przemówi ludzkim głosem. Ale dlaczego tylko on?
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof Adam Kowalczyk: Komornik przemówi ludzkim głosem. Ale dlaczego tylko on?

– Siedem lat to wystarczający czas na uzyskanie przez komorników wymaganego dyplomu, nawet przy uwzględnieniu konieczności zdawania egzaminów poprawkowych czy też pewnych zdarzeń losowych, które mogłyby wpłynąć na czas trwania nauki. Ustawodawca kształtując prawa nabyte tej grupy zawodowej, podjął działania niezbędne do zapewnienia jednostce warunków przystosowania się do nowej regulacji, w szczególności przez wprowadzenie przepisów przejściowych – wyjaśniała Ejchart.

Zdaniem MS wymóg uzupełnienia wykształcenia wynika nie tylko z dalszej profesjonalizacji tego zawodu, ale również z możliwości przechodzenia komorników do zawodu adwokata czy radcy prawnego.

W efekcie, jak ustaliła „Rzeczpospolita”, status ponad 60 komorników został wygaszony z mocy prawa. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpisuje konkursy na przejęcie ich kancelarii, które są obecnie prowadzone przez wyznaczonych zastępców.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Komornicy Marcin Wiącek
Ceny transakcyjne nieruchomości już jawne. Rejestr otwarty dla wszystkich
Nieruchomości
Ceny transakcyjne nieruchomości już jawne. Rejestr otwarty dla wszystkich
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
PZW, Wody Polskie i łowiska komercyjne: Oto koszty i zasady łowienia w 2026 roku
Prawo w Polsce
Karta wędkarska. Jak i gdzie ją wyrobić? Ile to kosztuje?
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Samorząd
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama