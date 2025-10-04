Rzeczpospolita
Pomnik Jana Pawła II w Rzymie zdewastowany. „Atak na symbol pokoju i pojednania”

Ambasada Polski we Włoszech nie kryje oburzenia aktem wandalizmu wobec pomnika Jana Pawła II, znajdującego się w Rzymie. „Profanacja wizerunku papieża jest szczególnie bolesna i niezrozumiała jako atak na symbol pokoju, pojednania i wartości uniwersalnych” – wskazano.

Publikacja: 04.10.2025 21:49

Pomnik papieża Jana Pawła II w Rzymie

Pomnik papieża Jana Pawła II w Rzymie

Foto: PAP/ Albert Zawada

Ada Michalak

Znajdujący się w stolicy Włoch pomnik Jana Pawła II został zdewastowany. Do sprawy odniosła się już premier Giorgia Meloni, a także ambasada RP w tym kraju. 

Rzym: Pomnik Jana Pawła II oblany farbą

Pomnik Jana Pawła II, który stoi w Rzymie w pobliżu dworca Termini, został oblany farbą i pokryty graffiti. Na monumencie namalowano między innymi obraźliwy napis oraz rysunek sierpa i młota.

Piazza dei Cinquecento, gdzie znajduje się pomnik polskiego papieża, jest od dłuższego czasu miejscem pikiet organizowanych na znak solidarności ze Strefą Gazy i jej ludnością. Jak donosi włoska agencja ANSA, napisy na pomniku Jana Pawła II zostały zauważone przez policję tuż po propalestyńskiej demonstracji, która odbyła się w ten weekend w Rzymie. 

Włoskie media donoszą, że przez jakiś czas monument miał być przykryty białym prześcieradłem z napisem: „Wasza Świątobliwość, udaj się do Gazy. Chrystus umiera tam każdego dnia”.

Foto: PAP

Dzień wcześniej – 3 października – jeden z pro-palestyńskich demonstrantów wspiął się na pomnik Jana Pawła II i umieścił na nim palestyńską kefiję, tradycyjne bliskowschodnie nakrycie głowy.

Foto: REUTERS/Yara Nardi

Meloni o Janie Pawle II: Obrażają pamięć człowieka pokoju

Do sprawy odniosła się już premier Włoch Giorgia Meloni. – Mówią, że wychodzą na place w intencji pokoju, ale potem obrażają pamięć człowieka pokoju, który był jego prawdziwym obrońcą i budowniczym – powiedziała. – To niegodny czyn popełniony przez osoby zamroczone ideologią, które pokazują całkowitą ignorancję wobec historii i jej protagonistów – dodała. 

Polska ambasada reaguje na dewastację pomnika Jana Pawła II: Szczególnie bolesna profanacja 

Oburzenia nie kryje też ambasada RP we Włoszech, która opublikowała oświadczenie w tej sprawie. „Karol Wojtyła był nie tylko przywódcą Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim człowiekiem głęboko oddanym sprawom pokoju, dialogu i godności ludzkiej. Jego działania miały wymiar uniwersalny; apelował do sumień przywódców i narodów, stając zawsze po stronie pojednania i solidarności. Szczególnie zapisał się w historii jako niezłomny orędownik pokoju na Bliskim Wschodzie. Jan Paweł II nie ustawał w apelach o dialog i rozwiązania pokojowe – zarówno wobec społeczności międzynarodowej, jak i w odniesieniu do samego narodu palestyńskiego” – czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. 

Ambasada zaznaczyła także, że „profanacja jego wizerunku jest szczególnie bolesna i niezrozumiała jako atak na symbol pokoju, pojednania i wartości uniwersalnych”. Placówka podziękowała też władzom Rzymu za szybką reakcję i podjęcie działań mających na celu przywrócenie pomnika do właściwego stanu.

Pomnik Jana Pawła II w Rzymie został odsłonięty w pobliżu rzymskiego dworca kolejowego Roma Termini 18 maja 2011 r.. Autorem rzeźby, przedstawiającej polskiego papieża, był Oliviero Rinaldi. Artysta nawiązał do historycznej fotografii wykonanej Ojcu Świętemu w Auli Pawła VI w listopadzie 2003 r. podczas audiencji dla członków i współpracowników Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Rzeźba ma pięć metrów i jest stworzona z brązu. 

Źródło: rp.pl

Przestępczość Miejsca Regiony Europa Włochy Rzym Osoby Jan Paweł II

