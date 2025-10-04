Aktualizacja: 04.10.2025 22:12 Publikacja: 04.10.2025 21:49
Pomnik papieża Jana Pawła II w Rzymie
Foto: PAP/ Albert Zawada
Znajdujący się w stolicy Włoch pomnik Jana Pawła II został zdewastowany. Do sprawy odniosła się już premier Giorgia Meloni, a także ambasada RP w tym kraju.
Pomnik Jana Pawła II, który stoi w Rzymie w pobliżu dworca Termini, został oblany farbą i pokryty graffiti. Na monumencie namalowano między innymi obraźliwy napis oraz rysunek sierpa i młota.
Piazza dei Cinquecento, gdzie znajduje się pomnik polskiego papieża, jest od dłuższego czasu miejscem pikiet organizowanych na znak solidarności ze Strefą Gazy i jej ludnością. Jak donosi włoska agencja ANSA, napisy na pomniku Jana Pawła II zostały zauważone przez policję tuż po propalestyńskiej demonstracji, która odbyła się w ten weekend w Rzymie.
Włoskie media donoszą, że przez jakiś czas monument miał być przykryty białym prześcieradłem z napisem: „Wasza Świątobliwość, udaj się do Gazy. Chrystus umiera tam każdego dnia”.
Foto: PAP
Dzień wcześniej – 3 października – jeden z pro-palestyńskich demonstrantów wspiął się na pomnik Jana Pawła II i umieścił na nim palestyńską kefiję, tradycyjne bliskowschodnie nakrycie głowy.
Foto: REUTERS/Yara Nardi
Do sprawy odniosła się już premier Włoch Giorgia Meloni. – Mówią, że wychodzą na place w intencji pokoju, ale potem obrażają pamięć człowieka pokoju, który był jego prawdziwym obrońcą i budowniczym – powiedziała. – To niegodny czyn popełniony przez osoby zamroczone ideologią, które pokazują całkowitą ignorancję wobec historii i jej protagonistów – dodała.
Oburzenia nie kryje też ambasada RP we Włoszech, która opublikowała oświadczenie w tej sprawie. „Karol Wojtyła był nie tylko przywódcą Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim człowiekiem głęboko oddanym sprawom pokoju, dialogu i godności ludzkiej. Jego działania miały wymiar uniwersalny; apelował do sumień przywódców i narodów, stając zawsze po stronie pojednania i solidarności. Szczególnie zapisał się w historii jako niezłomny orędownik pokoju na Bliskim Wschodzie. Jan Paweł II nie ustawał w apelach o dialog i rozwiązania pokojowe – zarówno wobec społeczności międzynarodowej, jak i w odniesieniu do samego narodu palestyńskiego” – czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Ambasada zaznaczyła także, że „profanacja jego wizerunku jest szczególnie bolesna i niezrozumiała jako atak na symbol pokoju, pojednania i wartości uniwersalnych”. Placówka podziękowała też władzom Rzymu za szybką reakcję i podjęcie działań mających na celu przywrócenie pomnika do właściwego stanu.
Pomnik Jana Pawła II w Rzymie został odsłonięty w pobliżu rzymskiego dworca kolejowego Roma Termini 18 maja 2011 r.. Autorem rzeźby, przedstawiającej polskiego papieża, był Oliviero Rinaldi. Artysta nawiązał do historycznej fotografii wykonanej Ojcu Świętemu w Auli Pawła VI w listopadzie 2003 r. podczas audiencji dla członków i współpracowników Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Rzeźba ma pięć metrów i jest stworzona z brązu.
