Znajdujący się w stolicy Włoch pomnik Jana Pawła II został zdewastowany. Do sprawy odniosła się już premier Giorgia Meloni, a także ambasada RP w tym kraju.

Reklama Reklama

Rzym: Pomnik Jana Pawła II oblany farbą

Pomnik Jana Pawła II, który stoi w Rzymie w pobliżu dworca Termini, został oblany farbą i pokryty graffiti. Na monumencie namalowano między innymi obraźliwy napis oraz rysunek sierpa i młota.

Piazza dei Cinquecento, gdzie znajduje się pomnik polskiego papieża, jest od dłuższego czasu miejscem pikiet organizowanych na znak solidarności ze Strefą Gazy i jej ludnością. Jak donosi włoska agencja ANSA, napisy na pomniku Jana Pawła II zostały zauważone przez policję tuż po propalestyńskiej demonstracji, która odbyła się w ten weekend w Rzymie.

Włoskie media donoszą, że przez jakiś czas monument miał być przykryty białym prześcieradłem z napisem: „Wasza Świątobliwość, udaj się do Gazy. Chrystus umiera tam każdego dnia”.