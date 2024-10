- W ocenie sądu doszło do znieważenia i obrazy uczuć religijnych. Przekaz oskarżonego faktycznie niósł treść, ale znieważającą. Data wybrana do przeprowadzenia czynu nie była przypadkowa. To poszło za daleko. Można krytykować, ale nie obrażać, choć dyskurs polityczny w ostatnim czasie przyzwyczaił nas do tego, że można bezkarnie obrzucać się inwektywami. To wcale nie znaczy, że teraz oskarżony ma zapałać miłością do religii katolickiej. Ma pełne prawo do krytyki, ale powinien to robić w inny sposób. Postać Jana Pawła II nie była krystaliczna, ale to nie znaczy, że można go znieważać. Czyn popełniony przez oskarżonego ma dużą szkodliwość społeczną, wywołał oburzenie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie – mówił sędzia Paweł Suski cytowany przez portal tuzgierz.pl.



Obrońca 26-latka, mec. Piotr Paduszyński zapowiedział złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku. - Od tego, co w nim będzie, uzależniamy apelację - stwierdził.