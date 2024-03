Wysoka kara finansowa dla TVN za reportaż "Franciszkańska 3" o Karolu Wojtyle

"Franciszkańska 3". TVN odpiera zarzuty

W uzasadnieniu decyzji o nałożeniu kary na TVN Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała, że w odpowiedzi na otrzymane skargi, których autorzy twierdzili, że program "Franciszkańska 3" to "rozpowszechnianie kłamstw i naruszenie uczuć religijnych" nadawca przedstawił swoje stanowisko, iż żadna ze skarg nie odnosi się do konkretnych treści zawartych w audycji, a natura zgłoszonych zarzutów to wyłącznie wyraz subiektywnych odczuć skarżących, które nie mogą stanowić podstawy do oceny zgodności działań nadawcy z przepisami prawa.

"Nadawca podkreśla, że audycja to efekt wielomiesięcznej pracy redakcyjnej, zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi. W ocenie nadawcy autorzy audycji dochowali należytej staranności dziennikarskiej w toku swoich prac, w tym podczas zbierania materiałów, oraz obiektywnie ocenili zebrane materiały i rzetelnie je przedstawili opinii publicznej. Z tych względów audycja czyni zadość przepisom ustawy o rtv, jak i ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe" - czytamy.

"W audycji nie pojawiły się żadne stwierdzenia deprecjonujące wiarę katolicką czy osoby tego wyznania. Według nadawcy skarżący błędnie utożsamiają potrzebę publicznej dyskusji na temat hierarchów kościelnych z mową nienawiści czy naruszaniem pamięci osób zmarłych bądź jakichkolwiek dóbr osobistych. Takich elementów nie ma w audycji" - dodano.

W odpowiedzi na kolejnych 30 skarg TVN - jak poinformowała KRRiT - podkreślił, że program "Franciszkańska 3" "nie jest atakiem na Jana Pawła II, jego nauczanie, dziedzictwo, a także na sam Kościół czy wiarę".