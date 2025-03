Ile wynosi kwota wolna od podatku? Kto może z niej skorzystać?

Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma przepisu określającego wprost wysokość kwoty wolnej. Wartość ta wynika z mechanizmu obliczania podatku określonym w art. 27 ust. 1 tej ustawy. W przepisie tym jest mowa m.in. o tzw. kwocie zmniejszającej podatek. Aktualnie wynosi ona 3600 zł.



Gdyby kwota zmniejszająca podatek nie istniała, osoby zarabiające 30 tys. zł płaciłyby dokładnie 3600 zł podatku (12 proc. z 30 tys. to 3600 zł). A ponieważ wprowadzono ją właśnie w tej wysokości – ta grupa – podobnie jak wszyscy, których dochód roczny nie przekracza progu 30 tys., nie płaci podatku wcale.

Dobrze to widać również, jeśli dokonamy obliczeń w drugą stronę, czyli wychodząc od kwoty wolnej. Jeśli podzielimy ją na 12 miesięcy, da to kwotę 2,5 tys. zł. Podatek dochodowy od tej kwoty to 300 zł (12 proc. z 2,5 tys.). I o tę kwotę możemy zmniejszyć podatek, jeśli złożymy PIT-2 płatnikowi. 300 zł co miesiąc daje nam kwotę 3600 zł w skali roku.



Kwota zmniejszająca w praktyce. Co się stanie, jeśli nie złożymy PIT-2?

Podatnik (np. osoba zatrudniona na umowę o pracę), za którego płatnik (np. pracodawca) co miesiąc odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy, może przekazać temu płatnikowi oświadczenie PIT-2. Na tej podstawie płatnik zastosuje kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli ktoś na bieżąco nie korzysta z tego rodzaju odliczenia – nic straconego. Może to zrobić składając roczne zeznanie podatkowe – wtedy dostanie zwrot nadpłaconego podatku.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, a więc uprawnionych do skorzystania z kwoty wolnej, mechanizm stosowania jej na bieżąco wygląda nieco inaczej – wykorzystuje się ją w całości, bez rozbicia na miesiące. Oznacza to, że ta grupa podatników ma obowiązek zapłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy dopiero wtedy, gdy jej dochód przekroczy limit 30 tys. zł.