Od 1 marca 654,48 zł miesięcznie. Dodatkowe pieniądze od ZUS bez kryterium wieku

Osoby pobierające rentę rodzinną z ZUS lub KRUS, nieposiadające rodziców, mogą wnioskować o przyznanie specjalnego dodatku. Kwota jest corocznie waloryzowana.

Reklama

Komu przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej?

ZUS przewiduje przyznanie tego dodatku osobom już uprawnionym do pobierania renty rodzinnej, nieposiadającym rodziców. O dodatek można również ubiegać się w sytuacji, gdy pobierana jest renta rodzinna po zmarłej matce, a ojciec był nieznany. Co istotne, w przypadku tego dodatku nie obowiązuje kryterium wieku.

Dodatek dla sieroty zupełnej podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak większość dodatków do rent i emerytur. Od 1 marca 2025 r. osoby uprawnione do pobierania tego dodatku otrzymają co miesiąc kwotę w wysokości 654,48 zł. Od 1 marca 2024 r. kwota dodatku dla sieroty zupełnej wynosiła 620,36 zł.

Jak wnioskować o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej? Jakie dokumenty są wymagane?

Oprócz złożenia wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej, wymagane będą także dokumenty: