Wyżej wymienione przyczyny odmowy są dość oczywiste. Warto jednak wspomnieć o jeszcze jednej sytuacji, gdy pracodawca może nie zgodzić się na urlop na żądanie. Prawo do odmowy przysługuje mu w momencie, gdy zagrożone jest dobro lub mienie firmy oraz gdy wystąpią szczególne okoliczności wymagające obecności pracownika w pracy. Przykładowo, mowa o sytuacji dużych braków kadrowych w sezonie chorobowym lub o pilnym spotkaniu, na którym obecność pracownika jest niezbędna.

Co jeśli pracodawca bezpodstawnie odmówi pracownikowi przysługującego mu prawa do skorzystania z urlopu na żądanie? W takim przypadku może zostać to potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika, o którym mówi art. 282 §1 pkt 2 Kodeksu pracy. To z kolei wiąże się z karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Pracodawca, który odmawia udzielenia urlopu na żądanie, powinien więc zastanowić się, czy zachodzą ku temu wystarczające przesłanki.

Co, gdy pracownik rozpocznie urlop bez zgody pracodawcy?

Nawet jeśli pracownik poinformuje w terminie o potrzebie skorzystania z urlopu na żądanie, nie może go rozpocząć bez wyraźnej zgody pracodawcy. Samowolne udanie się na urlop może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy i tym samym ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Zgodnie z art. 52 §1 pkt 1 Kodeksu pracy może to skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ostatecznie jednak to pracodawca decyduje o tym, jakie pracownik poniesie konsekwencje w związku z niestawieniem się w pracy i samowolnym udaniem się na urlop.