Czym jest okresowa emerytura kapitałowa? Kto ma do niej prawo?

Okresowa emerytura kapitałowa przyznawana jest kobietom, które:



urodziły się po 31 grudnia 1948 r.;

należą do OFE;

ukończyły 60. rok życia, czyli osiągnęły powszechny wiek emerytalny dla kobiet;

mają ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (czyli do „zwykłej” emerytury wypłacanej przez ZUS – emerytury z I filaru);

zgromadziły na subkoncie ZUS kwotę równą lub wyższą niż dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny podlega waloryzacji wraz z coroczną waloryzacją rent i emerytur. W okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. wynosił 330,07 zł (dwudziestokrotność to 6601,40 zł). Od 1 marca 2025 r. obowiązuje nowa stawka dodatku pielęgnacyjnego – 348,22 zł. Jej dwudziestokrotność to 6964,4 zł. To oznacza, że kobiety, które przez najbliższy rok będą chciały przejść na emeryturę i uzyskać emeryturę kapitałową, muszą mieć na subkoncie w ZUS co najmniej 6964,4 zł.

Co się dzieje, gdy kobieta przechodząca na emeryturę ma za mało pieniędzy na subkoncie i z tego powodu nie ma prawa do okresowej emerytury kapitałowej? Zaoszczędzone przez nią środki doliczane są przez ZUS do podstawy, od której obliczana jest „zwykła emerytura” (emerytura z ZUS, emerytura w I filarze).

Jakie formalności trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę kapitałową?

Aby otrzymać okresową emeryturę kapitałową, należy złożyć do ZUS-u standardowy wniosek o emeryturę. Jest to równoznaczne z ubieganiem się o emeryturę kapitałową. Jeśli świadczenie to zostanie przyznane, będzie wypłacane razem z comiesięcznym świadczeniem emerytalnym z I filara.