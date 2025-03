Chcesz anulować abonament RTV? Musisz spełnić ten warunek

Abonament RTV jest dla posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych obowiązkową opłatą, która wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Jak można przeczytać w art. 1 tej ustawy „Opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej (…) przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji”.

Reklama

Każdy posiadacz radia lub telewizora ma od momentu zakupu sprzętu 14 dni na jego zarejestrowanie. Z kolei, kiedy dokona już tej czynności, jest zobowiązany opłacać abonament radiowo-telewizyjny.

Kiedy można anulować abonament RTV? Niezbędne jest wyrejestrowanie odbiornika

Wielu posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych zastanawia się, kiedy można anulować abonament RTV. Jest to możliwe tylko w określonych sytuacjach, w których dana osoba przestaje korzystać z odbiornika. Do takich sytuacji zalicza się np. wyprowadzka za granicę lub sprzedaż mieszkania, w którym zarejestrowany jest odbiornik radiowy lub telewizyjny.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie KRRiT utrudnia życie mediom, które otrzymują pieniądze z abonamentu RTV W środę kierowana przez Macieja Świrskiego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła uchwałę dodatkowo utrudniającą wypłatę środków z abonamentu publicznym stacjom radiowym i telewizyjnym.

Jednak aby nie płacić abonamentu RTV, trzeba najpierw wyrejestrować odbiornik. Zmiana miejsca zamieszkania czy sprzedaż mieszkania nie powoduje bowiem automatycznie anulowania abonamentu telewizyjnego, ponieważ zarejestrowane radio czy telewizor przypisane są do danej osoby, a nie do konkretnego adresu. Przeprowadzka może więc oznaczać, że abonent zabierze odbiornik ze sobą i będzie z niego korzystał w nowym miejscu. To właśnie z tego powodu, aby anulować abonament RTV, trzeba koniecznie wyrejestrować odbiornik.