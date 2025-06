Owszem, ludzie, którzy wieszczą schyłek telewizji znajdą dla siebie argumenty w danych publikowanych co roku przez Screen Lovers. Np. taki, że wśród widzów dominuje grupa wiekowa 60+ (osoby w tym wieku oglądały telewizję w roku 2024 aż 6 godzin i 18 minut dziennie), czyli telewizja to medium, które się starzeje wraz ze swoimi odbiorcami. Można na to odpowiedzieć kontrargumentem, że to są po prostu osoby mające najwięcej czasu, bo jako emeryci nie pracują. Ale w tych samych badaniach znajdziemy np. informację, która wprost przeczy tezie o schyłku klasycznej telewizji. Oto widzowie między 13. a 29. rokiem życia oglądali nieco więcej niż rok wcześniej, dokładnie 1 godzinę i 13 minut dziennie (4 minuty dłużej niż w 2023 r.). Oczywiście, to wciąż niemal sześć razy mniej niż osoby starsze, ale kto jest w stanie przewidzieć, co będą dzisiejsi nastolatkowie i 20-latkowie robili za cztery czy pięć dekad? Może będą oglądać telewizję, tyle że w inny sposób, niż dziś to się robi? Przecież nadawcy cały czas poszerzają ofertę.

Weźmy choćby kanały fast, które znajdziemy już w serwisach TVN i TVP, a wkrótce pojawią się też w ofercie Polsatu. W naszym kraju to wciąż biznes raczkujący, ale w Stanach Zjednoczonych to już istotna część rynku. Tam powstało aż 1700 takich kanałów, a Amerykanów szybko gonią Brytyjczycy i Kanadyjczycy (po 800), Niemcy i Szwedzi (po 600) oraz Francuzi i Australijczycy (ponad 550). A przecież kanały fast, które można znaleźć w serwisach VOD nadawców, są w gruncie rzeczy całkiem udaną odpowiedzią telewizji na YouTube’a. Dla przykładu pierwszy kanał należący do TVP poświęcony jest wyłącznie popularnemu serialowi „Na dobre i na złe”. Ale są też takie poświęcone sportowi czy rozrywce, np. TVN-owskiemu teleturniejowi „The Floor” (w serwisie Max).

FAST to skrót od Free Ad-supported Streaming Television, co po polsku oznacza darmową telewizję strumieniową z reklamami. Już dziś wartość tego rynku wynosi na świecie ok. 2 mld dolarów, a dochody rosną w tempie 70–80 proc. rocznie. Nie zaryzykowałbym twierdzenia, że to przyszłość telewizji, bo ten rynek zmienia się tak szybko, że za chwilę może pojawić się zupełnie inne rozwiązanie. Z pewnością jest to jeden z tych segmentów, które dziś rozwijają się najszybciej.

Czy internet dobije tradycyjne stacje? Trzeba na to odpowiednio spojrzeć

Wróćmy jednak do kwestii zasadniczej. Skąd bierze się przekonanie, że internet zagraża tradycyjnej telewizji? Widzę tu dwie przyczyny. Pierwszą jest statystyka, a raczej „kłamstwo, wielkie kłamstwo i statystyka”. Każdy absolwent uczelni ekonomicznej musiał się kiedyś zetknąć z tym powiedzeniem przypisywanym Markowi Twainowi. A każdy uważny odbiorca mediów doskonale rozumie, co to powiedzenie oznacza. Otóż na podstawie odpowiednio spreparowanych danych statystycznych da się udowodnić każdą tezę.

Nie twierdzę bynajmniej, że mamy tu do czynienia z jakąś głęboko przemyślaną manipulacją. Rzecz raczej w tym, że wybiórcza znajomość faktów i danych prowadzi do mylnych wniosków. Dla przykładu: cały czas, czytając, jak to maleje oglądalność tzw. wielkiej czwórki (TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN), można by sądzić, że te stacje upadają. Tyle że to nieprawda. Trzy wielkie holdingi telewizyjne kwitną, osiągając coraz większe zyski. Jeśli coś im może zagrozić, to, jak w przypadku Telewizji Polskiej, zawirowania polityczne. Tymczasem TVN-owi czy Polsatowi nie szkodzą nawet problemy właścicieli. Duże stacje, co prawda, mają mniej widzów niż kiedyś, ale rekompensują to sobie w kanałach tematycznych, których mają dziesiątki, a także na VOD, gdzie udostępniają swoje produkcje. Dlatego nie ma sensu rozpatrywać dziś osobno oglądalności konkretnych kanałów należących do grup medialnych, należy na te grupy patrzeć jako na całość. Zwłaszcza że te same programy ogląda się na różne sposoby. Nie każdy ma czas i ochotę oglądać „Fakty” o 19.00 czy „M jak miłość” o 20.00, kiedy akurat są nadawane. Można ulubioną produkcję zobaczyć wtedy, kiedy mamy wolną chwilę.

No dobrze, powie ktoś znający dane z kilkunastu ostatnich lat: ale przecież powolny spadek czasu oglądania telewizji jest faktem. W przeciągu ostatniej dekady, od roku 2015, kiedy zanotowano rekordowy wynik – 4 godziny 23 minut dziennie (według Nielsena) na każdego statystycznego Polaka – do dziś notujemy spadek o 35 minut. To prawda. Pytanie jednak, co dokładnie to oznacza. Z najnowszych danych dotyczących tego, co oglądamy na telewizyjnych ekranach, wynika, że 82,5 proc. czasu (to właśnie wspomniane wyżej 3 godziny i 48 minut) poświęcamy telewizji, a reszta dzieli się na streaming, YouTube i wszystko, co pochodzi z internetu. Łącznie przed odbiornikiem przeciętny Polak spędził w ubiegłym roku 4 godziny i 36 minut dziennie, czyli zauważalnie więcej niż w roku 2015. Co mieści się w tych 18,5 proc., czyli 48 minutach, które poświęcił na poznawanie oferty innej niż stricte telewizyjna? Ponad połowę tego czasu zajmuje Netflix, niekwestionowany król światowego streamingu. A poza tym mniej popularne płatne serwisy (przede wszystkim Max, Prime Video, Polsat Box, Player), YouTube i inne platformy internetowe. Dodajmy, bo to ważne w tym kontekście, że nikt do tej pory nie był w stanie zbadać, co Polacy oglądają na swoich smartfonach. To jest zresztą temat na zupełnie innym tekst.