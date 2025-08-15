Tusk odwiedził żołnierzy GROM. „We współczesnym świecie szanują tylko silnych”

Jak przypomniał premier Donald Tusk, dziś, 15 sierpnia, zaczną się rozmowy amerykańsko-rosyjskie dotyczące wojny i pokoju na Ukrainie. – Chyba nie ma lepszego dnia, żeby wszyscy bez wyjątku w Europie i na świecie przypomnieli sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Cud nad Wisłą to był cud bohaterstwa, odwagi, wiary we własne siły i zjednoczenia narodu polskiego. Polacy po prostu nie wiedzieli, nikt im nie powiedział, że armia rosyjska jest niezwyciężona – stwierdził premier Donald Tusk w Jednostce Wojskowej GROM. – Chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie, w Europie, w NATO pamiętali o 15 sierpnia – dodał.

Reklama Reklama

– Słyszymy dzisiaj takie uwagi, że wsparcie dla walczącej Ukrainy nie ma większego sensu, bo przecież z Rosją nie można wygrać. Chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie, w Europie, w NATO pamiętali o 15 sierpnia, o tym, że w takich warunkach, w jakich przyszło nam żyć, wy w tych warunkach pracujecie, czasami walczycie wprost, na co dzień – mówił premier, zwracając się do żołnierzy. – W tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, liczy się siła, przekonanie, że można zwyciężać. We współczesnym świecie, szanują tylko silnych. Polska także dzięki wam, jest dzisiaj państwem silnym – powiedział.

„Polska nie szuka wroga”

Premier mówił, że Polska ma „trzy filary” bezpieczeństwa: – Odpowiedzialna polityka, (...) oparcie w sojuszu NATO, w UE, dobra współpraca z sąsiadami. To pozwala nam wierzyć w to, że nie będzie bezpośredniego zagrożenia – mówił, podkreślając, że ważne jest, by polscy politycy byli zjednoczeni wokół kwestii dotyczących bezpieczeństwa „tak jak 105 lat temu”.