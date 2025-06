W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie zarzuciła bezczynność przewodniczącego KRRiT w przekazaniu środków z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej. Stołeczny WSA uwzględnił skargę Polskiego Radia. Nie tylko uznał, że przewodniczący KRRiT dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa. Nakazał też wypłatę środków i wymierzył przewodniczącemu 50 tys. zł grzywny.

Przewodniczący KRRiT nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem. W skardze kasacyjnej przekonywał przede wszystkim, że sprawa w ogóle nie powinna trafić na wokandę sądów administracyjnych, bo nie należy do ich kognicji. Kwestionowano także umocowania pełnomocników do zaskarżenia bezczynności.

Stara KRRiT kontra przejęte przez nowy rząd media publiczne

NSA uwzględnił skargę kasacyjną. Uchylił zaskarżony wyrok WSA i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. NSA nie zgodził się jednak z argumentacją, że sporna skarga na bezczynność była niedopuszczalna.

W ocenie sądu w sprawie nie było podstaw do odrzucenia skargi. Sporna czynność nieprzekazania abonamentu mieści się w katalogu spraw podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Nie było też podstaw do kwestionowania pełnomocnictw, bo spółka w likwidacji jest wpisana do KRS, a istnieje prawne domniemanie jego prawdziwości.

Główną przyczyną skasowania wyroku WSA okazało się jednak niedochowanie zasady dwuinstancyjności. A konkretnie brak ustaleń w zakresie wzajemnych relacji oraz zakresu kompetencji między KRRiT i jej przewodniczącym.

Wypłata abonamentu a kompetencje KRRiT i jej przewodniczącego

Co istotne NSA nie zgodził się z WSA, że uchwały KRRiT o przekazaniu abonamentu jest aktem wewnętrznym. Jego zdaniem zarówno uchwała KRRiT w tym zakresie jak i czynności podejmowane przez przewodniczącego mogą podlegać zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Przy czym jak tłumaczyła sędzia NSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz, jeśli chodzi o działania przewodniczącego KRRiT to mają one charakter wykonawczy wobec uchwały rady.