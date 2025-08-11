Rzeczpospolita
Prawo
Afera KPO. Prokuratura Europejska przejmie postępowanie w sprawie nieprawidłowości

Prokuratura Europejska (EPPO) jest właściwa w sprawach postępowań w sprawach przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Dlatego też, jak poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek, EPPO przejmie sprawę nieprawidłowości wokół KPO.

Publikacja: 11.08.2025 16:02

Afera KPO. Prokuratura Europejska przejmie postępowanie w sprawie nieprawidłowości

Świnoujście, 11.08.2025. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej podczas wizyty na przejściu granicznym Świnoujście – Garz

Foto: Marcin Bielecki/PAP

Jan Skoumal

Warszawska prokuratura regionalna, która z urzędu prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości w udzielaniu i pozyskiwaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy, wystąpiła do Prokuratury Europejskiej z wnioskiem o przejęcie postępowania. Informacje te potwierdził także prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Czytaj więcej

Jachty, chwilówki i solarium w pizzerii za pieniądze z KPO? Prokuratura bada sprawę
Prawo karne
Jachty, chwilówki i solarium w pizzerii za pieniądze z KPO? Prokuratura bada sprawę

Nieprawidłowości wokół KPO. Prokuratura Europejska przejmie śledztwo ws. środków z Krajowego Planu Odbudowy

W poniedziałek 11 sierpnia Prokuratura Europejska (EPPO) ma przejąć postępowanie w związku z aferą wokół KPO.

– To jest niezależna instytucja, tam jest prokurator wybierany na 7 lat przez ważne instytucje unijne – stwierdził prokurator generalny Waldemar Żurek.

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, KPO jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – zgodnie zaś z unijnymi przepisami, prowadzenie postępowań w sprawach przestępstw przeciwko interesom finansowym UE leży w kompetencjach Prokuratury Europejskiej. Stąd decyzja o przekazaniu sprawy na szczebel unijny.

– Jestem już po rozmowie, więc dzisiaj to postępowanie zostanie przekazane i będą to prowadzić niezależni prokuratorzy – przekazał Żurek.

Afera KPO: Prokuratura Europejska zainteresowana sprawą

Jak jeszcze wczoraj informował portal money.pl, Prokuratura Europejska jest zainteresowana sprawą nieprawidłowości wokół udzielania i pozyskiwania dotacji z KPO.

Czytaj więcej

Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej
Fundusze europejskie
Burza wokół KPO. Minister Szyszko: „Funduszowe cwaniactwo”. Będą kontrole

– EPPO jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń w sprawie ewentualnych nadużyć finansowych związanych z funduszami UE, więc ta sprawa zdecydowanie nas interesuje i pozostajemy w ścisłym kontakcie z organami krajowymi – poinformowała cytowana przez money.pl Tine Hollevoet, rzeczniczka prasowa Prokuratury Europejskiej. Jak dodała, EPPO nie komentuje i nie potwierdza doniesień na temat prowadzonych postępowań.

– Ma to na celu nienarażanie na szwank ewentualnych trwających postępowań i ich wyników. Zawsze, gdy możemy wypowiedzieć się na temat naszych dochodzeń, robimy to z własnej inicjatywy – stwierdza Hollevet, cytowana przez money.pl.

KPO. Jachty, solarium czy chwilówki za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy?

W czwartkowy wieczór 7 sierpnia oraz w piątek 8 sierpnia w sieci wybuchła burza, związana z doniesieniami na temat projektów które otrzymały dotacje z Krajowego Planu Odbudowy, z założeń mającego na celu wsparcie i odbudowę polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, z opublikowanej mapy zaakceptowanych do dotowania projektów wynika, że część dofinansowań dla tzw. branży HoReCa (hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej) przeznaczona została na co najmniej kontrowersyjne projekty. Mowa tu m.in. o wielokrotnym zakupie jachtów, budowie solarium w pizzerii czy oranżerii w kebabie, zakupie kursu brydżowego, czy wsparciu udzielania kredytów tzw. chwilówek. Kwoty, przeznaczone na te projekty, liczone są w setkach tysięcy złotych.

Czytaj więcej

Gdzie trafią pieniądze z KPO? Wnioski złożone o dofinansowanie jachtów, basenów i ekspresów do kawy
Polityka
Gdzie trafią pieniądze z KPO? Wnioski złożone o dofinansowanie jachtów, basenów i ekspresów do kawy

– Mówimy o inwestycji w HoReCa, której łączny budżet to 1,2 mld zł, co stanowi mniej niż 0,5 proc. środków z KPO. Chciałbym, żeby ta skala została zauważona – zaznaczał Jan Krzysztof Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Sprawą zajęła się warszawska prokuratura

„8 sierpnia 2025 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy” - czytamy w komunikacie prokuratury.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Osoby Waldemar Żurek KPO Prokuratura

