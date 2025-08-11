Warszawska prokuratura regionalna, która z urzędu prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości w udzielaniu i pozyskiwaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy, wystąpiła do Prokuratury Europejskiej z wnioskiem o przejęcie postępowania. Informacje te potwierdził także prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Nieprawidłowości wokół KPO. Prokuratura Europejska przejmie śledztwo ws. środków z Krajowego Planu Odbudowy

W poniedziałek 11 sierpnia Prokuratura Europejska (EPPO) ma przejąć postępowanie w związku z aferą wokół KPO.

– To jest niezależna instytucja, tam jest prokurator wybierany na 7 lat przez ważne instytucje unijne – stwierdził prokurator generalny Waldemar Żurek.

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, KPO jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – zgodnie zaś z unijnymi przepisami, prowadzenie postępowań w sprawach przestępstw przeciwko interesom finansowym UE leży w kompetencjach Prokuratury Europejskiej. Stąd decyzja o przekazaniu sprawy na szczebel unijny.