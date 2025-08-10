Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Czy Trybunał Konstytucyjny będzie sam publikował swoje wyroki? Próba odblokowania TK

Czy rząd może publikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, czy powinien to robić to sam TK? - to sedno pytania prawnego, na które za kilka tygodni odpowie Trybunał Konstytucyjny.

Publikacja: 10.08.2025 16:22

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uczestniczy w mszy świętej w intencji Ojczyzny

Warszawa, 06.08.2025. Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uczestniczy w mszy świętej w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP

Foto: Leszek Szymański/PAP

Mateusz Mikowski

Zagadnienie to skierował do Trybunału Konstytucyjnego Sąd Okręgowy w Zamościu, rozstrzygając apelację mężczyzny, który prowadził ciągnik rolniczy w stanie nietrzeźwości. Co istotne, już wcześniej stracił on uprawnienia do kierowania pojazdami za jazdę pod wpływem alkoholu. W konsekwencji sąd rejonowy skazał go na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, świadczenia pieniężnego oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. I to właśnie ta ostatnia kara stała się kluczowa w tej sprawie.

Trybunał Konstytucyjny eliminuje dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok TK nieopublikowany

Bowiem przepis, na podstawie którego kara ta została wymierzona, został uznany za niezgodny z konstytucją. W czerwcu 2024 r., jeszcze przed rozprawą apelacyjną w Zamościu, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjny jest art. 42 § 3 Kodeksu karnego, który obliguje sąd do orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku ponownego złapania kierowcy na jeździe po alkoholu.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny ogłosił bardzo ważne dla kierowców orzeczenie dotyczące dożywotniego zakazu p
Prawo karne
Koniec automatycznego dożywotniego zakazu dla kierowców za jazdę po alkoholu

Wyrok ten, podobnie jak wiele innych, nie został jednak opublikowany w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, że odpowiadające za to Rządowe Centrum Legislacji od ponad roku nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego powołując się przy tym na uchwałę Sejmu w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015–2023. W rezultacie tego orzeczenia sąd w Zamościu najpierw odroczył rozprawę, a następnie zawiesił postępowanie.

Po interwencji prokuratora i odwieszeniu postępowania, zamojski sędzia orzekający w tej sprawie zdecydował się skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o tzw. neosędziego Pawła Zwolaka, wieloletniego pracownika resortu Zbigniewa Ziobry, którego nazwisko jest wymieniane w mediach w kontekście tzw. afery hejterskiej.

Reklama
Reklama

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w Zamościu pyta, czy rząd może wydrukować wyrok

Sędzia ten zapytał Trybunał Konstytucyjny, czy zgodny z konstytucją jest przepis ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który uprawnia RCL do wydawania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Uzasadniając to zagadnienie, stwierdził że w związku z brakiem publikacji wyroku TK dotyczącego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, wytworzyła się nowa sytuacja faktyczna i prawna, która jego zdaniem narusza konstytucyjną zasadę współdziałania władz.

Podkreśla przy tym, że konstytucja nie zawiera ustawowej delegacji do określenia podmiotu lub trybu ogłaszania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zauważa też, że przepis ustawy zasadniczej dotyczący wyroków TK znajduje się w rozdziale „Sądy i Trybunały”.

– A więc systemowo w sposób nieuzasadniony wyprowadzono kompetencje Prezesa Rady Ministrów do decydowania o ogłaszaniu wyroków TK, podczas gdy jest to czynność, która powinna być realizowana bezpośrednio przez władzę sądowniczą. Jest to wyłączna kompetencja władzy sądowniczej, a nie kompetencja organu władzy wykonawczej – twierdzi zamojski sąd.

Czytaj więcej

Dlaczego rząd nie publikuje najnowszych wyroków TK?
Sądy i trybunały
Dlaczego rząd nie publikuje najnowszych wyroków TK?

Co dalej z publikacją wyroków TK? „Powinna to robić władza sądownicza”

Jego zdaniem przyznanie organowi władzy wykonawczej kompetencji do ogłaszania wyroków TK bezpośrednio i w sposób nieuprawniony ingeruje w zakres władzy sądowniczej. Podkreśla przy tym, że konstytucja nie przewiduje żadnego trybu odmowy lub zaniechania ogłaszania orzeczeń Trybunału. Podstawą do tego nie jest też – jak twierdzi – ubiegłoroczna uchwała Sejmu, niezależnie od jej treści.

Reklama
Reklama

– Utrzymywanie kompetencji do ogłaszania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa Rady Ministrów, na co wskazuje aktualna praktyka, powinno pozostawać poza obszarem decyzji władzy wykonawczej i być ustawowo przekazane do kompetencji władzy sądowniczej. Prezes Rady Ministrów nie ma konstytucyjnych kompetencji do oceny funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, a jest przy tym związany zasadą legalizmu – konkluduje sędzia.

Sugeruje przy tym, że ogłaszanie orzeczeń TK mogłoby następować w elektronicznym zbiorze „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy” wydawanym przez sam Trybunał.

Pytaniem prawnym zamojskiego sądu TK ma zająć się na rozprawie 23 września w pięcioosobowym składzie, którego sprawozdawcą będzie prezes Bogdan Święczkowski. Nawet jeśli Trybunał orzeknie wtedy o niekonstytucyjności zakwestionowanych przepisów, to z dużym prawdopodobieństwem wyrok w tej sprawie nie zostanie opublikowany.

Sygnatura akt: P 3/25

Czytaj więcej

Panel prawników

Eksperci: Wakaty w Trybunale trzeba obsadzić, a wybór sędziów odpolitycznić

Wakaty sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym powinny zostać niezwłocznie obsadzone

Teza 1: Wakaty sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym powinny zostać niezwłocznie obsadzone

Potrzebne są zmiany sposób wyboru sędziów TK i odpolitycznienie tej procedury

Teza 2: Potrzebne są zmiany sposób wyboru sędziów TK i odpolitycznienie tej procedury

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sędziowie Sądy i Trybunały Trybunał Konstytucyjny

Zagadnienie to skierował do Trybunału Konstytucyjnego Sąd Okręgowy w Zamościu, rozstrzygając apelację mężczyzny, który prowadził ciągnik rolniczy w stanie nietrzeźwości. Co istotne, już wcześniej stracił on uprawnienia do kierowania pojazdami za jazdę pod wpływem alkoholu. W konsekwencji sąd rejonowy skazał go na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, świadczenia pieniężnego oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. I to właśnie ta ostatnia kara stała się kluczowa w tej sprawie.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i sędzia Krystyna Pawłowicz
Sądy i trybunały
Sędziowie TK inwigilowani? Święczkowski i Pawłowicz składają zawiadomienie
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przed rozpoczęciem posiedzenia rządu
Sądy i trybunały
Czy Waldemar Żurek może „czyścić” sądy wbrew sędziom? Prawnicy podzieleni
Waloryzacja 2026. Rząd ustalił, o ile mogą wzrosnąć emerytury od marca
Praca, Emerytury i renty
Wiadomo, o ile mogą wzrosnąć emerytury w 2026 roku. Rząd przyjął rozporządzenie
Kiedy w sierpniu zostanie wypłacone 800 plus?
Praca, Emerytury i renty
Wcześniejsze wypłaty i podwójne świadczenia. 800 plus w sierpniu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Ustępujący prezydent Andrzej Duda (P) z żoną Agatą Kornhauser-Dudą (L) na sali posiedzień Sejmu w Wa
Prawo w Polsce
Czym teraz zajmie się Andrzej Duda? Nie wróci na Uniwersytet Jagielloński
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie