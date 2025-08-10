Aktualizacja: 10.08.2025 17:28 Publikacja: 10.08.2025 16:22
Warszawa, 06.08.2025. Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uczestniczy w mszy świętej w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP
Foto: Leszek Szymański/PAP
Zagadnienie to skierował do Trybunału Konstytucyjnego Sąd Okręgowy w Zamościu, rozstrzygając apelację mężczyzny, który prowadził ciągnik rolniczy w stanie nietrzeźwości. Co istotne, już wcześniej stracił on uprawnienia do kierowania pojazdami za jazdę pod wpływem alkoholu. W konsekwencji sąd rejonowy skazał go na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, świadczenia pieniężnego oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. I to właśnie ta ostatnia kara stała się kluczowa w tej sprawie.
Bowiem przepis, na podstawie którego kara ta została wymierzona, został uznany za niezgodny z konstytucją. W czerwcu 2024 r., jeszcze przed rozprawą apelacyjną w Zamościu, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjny jest art. 42 § 3 Kodeksu karnego, który obliguje sąd do orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku ponownego złapania kierowcy na jeździe po alkoholu.
Wyrok ten, podobnie jak wiele innych, nie został jednak opublikowany w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, że odpowiadające za to Rządowe Centrum Legislacji od ponad roku nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego powołując się przy tym na uchwałę Sejmu w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015–2023. W rezultacie tego orzeczenia sąd w Zamościu najpierw odroczył rozprawę, a następnie zawiesił postępowanie.
Po interwencji prokuratora i odwieszeniu postępowania, zamojski sędzia orzekający w tej sprawie zdecydował się skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o tzw. neosędziego Pawła Zwolaka, wieloletniego pracownika resortu Zbigniewa Ziobry, którego nazwisko jest wymieniane w mediach w kontekście tzw. afery hejterskiej.
Sędzia ten zapytał Trybunał Konstytucyjny, czy zgodny z konstytucją jest przepis ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który uprawnia RCL do wydawania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
Uzasadniając to zagadnienie, stwierdził że w związku z brakiem publikacji wyroku TK dotyczącego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, wytworzyła się nowa sytuacja faktyczna i prawna, która jego zdaniem narusza konstytucyjną zasadę współdziałania władz.
Podkreśla przy tym, że konstytucja nie zawiera ustawowej delegacji do określenia podmiotu lub trybu ogłaszania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zauważa też, że przepis ustawy zasadniczej dotyczący wyroków TK znajduje się w rozdziale „Sądy i Trybunały”.
– A więc systemowo w sposób nieuzasadniony wyprowadzono kompetencje Prezesa Rady Ministrów do decydowania o ogłaszaniu wyroków TK, podczas gdy jest to czynność, która powinna być realizowana bezpośrednio przez władzę sądowniczą. Jest to wyłączna kompetencja władzy sądowniczej, a nie kompetencja organu władzy wykonawczej – twierdzi zamojski sąd.
Jego zdaniem przyznanie organowi władzy wykonawczej kompetencji do ogłaszania wyroków TK bezpośrednio i w sposób nieuprawniony ingeruje w zakres władzy sądowniczej. Podkreśla przy tym, że konstytucja nie przewiduje żadnego trybu odmowy lub zaniechania ogłaszania orzeczeń Trybunału. Podstawą do tego nie jest też – jak twierdzi – ubiegłoroczna uchwała Sejmu, niezależnie od jej treści.
– Utrzymywanie kompetencji do ogłaszania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa Rady Ministrów, na co wskazuje aktualna praktyka, powinno pozostawać poza obszarem decyzji władzy wykonawczej i być ustawowo przekazane do kompetencji władzy sądowniczej. Prezes Rady Ministrów nie ma konstytucyjnych kompetencji do oceny funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, a jest przy tym związany zasadą legalizmu – konkluduje sędzia.
Sugeruje przy tym, że ogłaszanie orzeczeń TK mogłoby następować w elektronicznym zbiorze „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy” wydawanym przez sam Trybunał.
Pytaniem prawnym zamojskiego sądu TK ma zająć się na rozprawie 23 września w pięcioosobowym składzie, którego sprawozdawcą będzie prezes Bogdan Święczkowski. Nawet jeśli Trybunał orzeknie wtedy o niekonstytucyjności zakwestionowanych przepisów, to z dużym prawdopodobieństwem wyrok w tej sprawie nie zostanie opublikowany.
Sygnatura akt: P 3/25
