Zagadnienie to skierował do Trybunału Konstytucyjnego Sąd Okręgowy w Zamościu, rozstrzygając apelację mężczyzny, który prowadził ciągnik rolniczy w stanie nietrzeźwości. Co istotne, już wcześniej stracił on uprawnienia do kierowania pojazdami za jazdę pod wpływem alkoholu. W konsekwencji sąd rejonowy skazał go na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, świadczenia pieniężnego oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. I to właśnie ta ostatnia kara stała się kluczowa w tej sprawie.

Trybunał Konstytucyjny eliminuje dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok TK nieopublikowany

Bowiem przepis, na podstawie którego kara ta została wymierzona, został uznany za niezgodny z konstytucją. W czerwcu 2024 r., jeszcze przed rozprawą apelacyjną w Zamościu, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjny jest art. 42 § 3 Kodeksu karnego, który obliguje sąd do orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku ponownego złapania kierowcy na jeździe po alkoholu.

Wyrok ten, podobnie jak wiele innych, nie został jednak opublikowany w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, że odpowiadające za to Rządowe Centrum Legislacji od ponad roku nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego powołując się przy tym na uchwałę Sejmu w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015–2023. W rezultacie tego orzeczenia sąd w Zamościu najpierw odroczył rozprawę, a następnie zawiesił postępowanie.

Po interwencji prokuratora i odwieszeniu postępowania, zamojski sędzia orzekający w tej sprawie zdecydował się skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o tzw. neosędziego Pawła Zwolaka, wieloletniego pracownika resortu Zbigniewa Ziobry, którego nazwisko jest wymieniane w mediach w kontekście tzw. afery hejterskiej.