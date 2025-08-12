Przyjęty projekt ustawy to realizacja zapowiedzi premiera Donalda Tuska z początku lutego. Dodatek mieszkaniowy trafi do funkcjonariuszy służb, które podlegają ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – na wzór zasad obowiązujących w wojsku. Rozwiązanie obejmie Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną oraz Służbę Ochrony Państwa. Będzie dotyczyć także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dodatek dla służb mundurowych wyniesie do 1800 zł miesięcznie

Wysokość świadczenia mieszkaniowego zależeć będzie od lokalizacji i wyniesie do 1800 zł netto miesięcznie. Będzie ono zwolnione z podatku i będzie je można przeznaczyć np. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.

Funkcjonariusze zyskają prawo wyboru formy zakwaterowania, zamiast dotychczasowego prawa do lokalu mieszkalnego. Prawo do zakwaterowania będzie można realizować w czterech formach: