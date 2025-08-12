Rzeczpospolita
Prawo
Rząd zdecydował: będzie nowy dodatek dla służb mundurowych

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt, który wprowadza dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Będzie on wynosił do 1800 zł i obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Ochrony Państwa.

Publikacja: 12.08.2025 17:03

Dodatek trafi do dla funkcjonariuszy służb, które podlegają MSWiA – na wzór zasad obowiązujących w w

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Mateusz Adamski

Przyjęty projekt ustawy to realizacja zapowiedzi premiera Donalda Tuska z początku lutego. Dodatek mieszkaniowy trafi do funkcjonariuszy służb, które podlegają ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – na wzór zasad obowiązujących w wojsku. Rozwiązanie obejmie Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną oraz Służbę Ochrony Państwa. Będzie dotyczyć także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dodatek dla służb mundurowych wyniesie do 1800 zł miesięcznie

Wysokość świadczenia mieszkaniowego zależeć będzie od lokalizacji i wyniesie do 1800 zł netto miesięcznie. Będzie ono zwolnione z podatku i będzie je można przeznaczyć np. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.

Funkcjonariusze zyskają prawo wyboru formy zakwaterowania, zamiast dotychczasowego prawa do lokalu mieszkalnego. Prawo do zakwaterowania będzie można realizować w czterech formach:

  • przydziału lokalu mieszkalnego;
  • przydziału kwatery tymczasowej;
  • skierowania do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej;
  • przyznania świadczenia mieszkaniowego.
Świadczenie mieszkaniowe będzie wypłacane w zależności od lokalizacji miejsca:

  • zamieszkania funkcjonariusza, wskazanego w składanym przez niego wniosku
  • albo pełnienia służby przez funkcjonariusza, wskazanej w rozkazie personalnym.

Rząd wprowadza zryczałtowaną formę zwrotu kosztów dojazdu

Jak podkreślono w komunikacie, funkcjonariusze sami wybiorą sposób ustalania wysokości świadczenia mieszkaniowego. W przypadku Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, do określenia wysokości świadczenia mieszkaniowego stosowane będą przepisy MON, czyli wysokość ta będzie uzależniona od współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu.

Projekt zakłada też nowe rozwiązania dotyczące zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz ABW i AW, którzy wybrali sposób ustalania wysokości świadczenia mieszkaniowego w oparciu o miejscowość zamieszkania. Chodzi także o funkcjonariuszy SKW i SWW, którzy zamieszkują poza miejscowością pełnienia służby. Wprowadzona zostaje np. zryczałtowana forma otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.

Nowe przepisy mają wejść w życie z mocą od 1 lipca 2025 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Służba Wywiadu i Służba Kontrwywiadu Wojskowego Policja Straż Graniczna Służba Ochrony Państwa Organizacje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) Agencja Wywiadu

Stacja kontroli pojazdów
Prawo drogowe
Będzie podwyżka opłat za badania techniczne aut. Wiceminister podał kwotę
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
