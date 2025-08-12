Aktualizacja: 12.08.2025 18:03 Publikacja: 12.08.2025 17:03
Dodatek trafi do dla funkcjonariuszy służb, które podlegają MSWiA – na wzór zasad obowiązujących w wojsku
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Przyjęty projekt ustawy to realizacja zapowiedzi premiera Donalda Tuska z początku lutego. Dodatek mieszkaniowy trafi do funkcjonariuszy służb, które podlegają ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – na wzór zasad obowiązujących w wojsku. Rozwiązanie obejmie Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną oraz Służbę Ochrony Państwa. Będzie dotyczyć także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Wysokość świadczenia mieszkaniowego zależeć będzie od lokalizacji i wyniesie do 1800 zł netto miesięcznie. Będzie ono zwolnione z podatku i będzie je można przeznaczyć np. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.
Funkcjonariusze zyskają prawo wyboru formy zakwaterowania, zamiast dotychczasowego prawa do lokalu mieszkalnego. Prawo do zakwaterowania będzie można realizować w czterech formach:
Świadczenie mieszkaniowe będzie wypłacane w zależności od lokalizacji miejsca:
Jak podkreślono w komunikacie, funkcjonariusze sami wybiorą sposób ustalania wysokości świadczenia mieszkaniowego. W przypadku Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, do określenia wysokości świadczenia mieszkaniowego stosowane będą przepisy MON, czyli wysokość ta będzie uzależniona od współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu.
Projekt zakłada też nowe rozwiązania dotyczące zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz ABW i AW, którzy wybrali sposób ustalania wysokości świadczenia mieszkaniowego w oparciu o miejscowość zamieszkania. Chodzi także o funkcjonariuszy SKW i SWW, którzy zamieszkują poza miejscowością pełnienia służby. Wprowadzona zostaje np. zryczałtowana forma otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.
Nowe przepisy mają wejść w życie z mocą od 1 lipca 2025 r.
Źródło: rp.pl
