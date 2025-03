Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało w czwartkowym komunikacie, iż zgodnie z porozumieniem wprowadzone zostanie powszechne świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jego wysokość będzie uzależniona od miejsca pełnienia służby. „W najbliższych dwóch tygodniach zostanie wypracowany projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, który ureguluje szczegóły korzystania z tego dodatku” - zapowiedziano.



To nie wszystko. Do końca marca Ministerstwo Sprawiedliwości, w uzgodnieniu z Dyrekcją Służby Więziennej, ma również przedstawić założenia programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2026–2029. Związki zawodowe Służby Więziennej będą brały udział w dalszych uzgodnieniach. „Program uwzględni realizację inwestycji budowlanych i remontów, zakupy sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia, poprawę warunków socjalno-bytowych związanych z pełnieniem służby oraz uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia pracowników cywilnych SW” - podaje resort.



Porozumienie z ministrem podpisali przedstawiciele NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Krajowej Sekcji SW NSZZ „Solidarność”.



Dodatki mieszkaniowe dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA

Jak podano w komunikacie, związki zawodowe SW zobowiązały się do odwołania zapowiadanego na 20 marca protestu funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także do regularnego i aktywnego uczestnictwa w pracach (powołanego w MS) Zespołu do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy warunków pełnienia służby i bezpieczeństwa funkcjonariuszy SW. Jego pracom przewodniczy wiceministra Ejchart.