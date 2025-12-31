Reklama

„Zapowiedź nadciągającej katastrofy”. Mocne słowa o polskiej służbie zdrowia

Mijający rok upłynął w ochronie zdrowia pod znakiem kryzysu - przyznała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Dorota Korycińska, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Dodała jednocześnie, że największym wyzwaniem w 2026 roku jest zapewnienie rzeczywistej dostępności do świadczeń.

Publikacja: 31.12.2025 13:42

Jaki był mijający rok w ochronie zdrowia?

Jaki był mijający rok w ochronie zdrowia?

Foto: Tomasz / Adobe Stock

Joanna Kamińska

„Kryzys” to słowo, które najlepiej opisuje 2025 rok w ochronie zdrowia, według Doroty Korycińskiej. Uważa ona, że w mijającym roku wyraźnie widać było problemy z finansowaniem świadczeń.  

Sytuacja w ochronie zdrowia. „Zapowiedź nadciągającej katastrofy”

– Ze względu na skalę braku pieniędzy, jest to zapowiedź nadciągającej katastrofy finansowej w ochronie zdrowia – podkreśliła prezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Jednocześnie dodała, że – jej zdaniem – jedynym pozytywnym zjawiskiem 2025 roku była poprawa w dostępie do refundacji nowych terapii.

Czytaj więcej

Według ministry zdrowia przyszły rok będzie testem wiarygodności państwa w obszarze zdrowia
Zdrowie
Co było największym osiągnięciem i wyzwaniem dla resortu zdrowia? To słowo zdefiniowało 2025 rok

Z kolei zapytana o największe wyzwanie w ochronie zdrowia w 2026 roku, wskazała na konieczność zapewnienia faktycznej dostępności do świadczeń. Ponadto przyznała, że słowem na nadchodzący rok jest dla niej „strategia”:

Reklama
Reklama

– Potrzebujemy opracowania długofalowej strategii wyjścia z kryzysu. Społeczeństwo oczekuje przekazania jasnej, prostej informacji, w jaki sposób planuje się zapewnienie dostępności do świadczeń wszystkim grupom pacjentów – zauważyła w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Czytaj więcej: Od kryzysu do strategii? Ochrona zdrowia na progu 2026 roku

Czytaj więcej

Rząd opublikował projekt uchwały zakładającej zmiany w Narodowej Strategii Onkologicznej
Zdrowie
Zmiany w Narodowej Strategii Onkologicznej. Rząd opublikował projekt uchwały

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie ochrona zdrowia
Rząd planuje zmiany w zasadach pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski
Zdrowie
Ważne zmiany dla Ukraińców w Polsce? Oto nowy plan rządu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Gdy mężczyźni i kobiety wypijają taką samą ilość alkoholu, stężenie alkoholu we krwi kobiet wzrasta
Zdrowie
Dlaczego alkohol działa silniej na kobiety? Oto co ustalili naukowcy
"Reforma szpitali trafi na cmentarzysko świetnie zapowiadających się reform" - ocenia ekspert
Zdrowie
Reforma szpitali stoi w miejscu? Ekspert nie ma wątpliwości
Według ministry zdrowia przyszły rok będzie testem wiarygodności państwa w obszarze zdrowia
Zdrowie
Co było największym osiągnięciem i wyzwaniem dla resortu zdrowia? To słowo zdefiniowało 2025 rok
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Wiceministrowie zdrowia ocenili mijający rok i przedstawili swoje prognozy na kolejny
Zdrowie
Trzy ważne słowa dla pacjentów. Wiceministrowie zdrowia podsumowali rok
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Materiał Promocyjny
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama