„Zapowiedź nadciągającej katastrofy”. Mocne słowa o polskiej służbie zdrowia

„Kryzys” to słowo, które najlepiej opisuje 2025 rok w ochronie zdrowia, według Doroty Korycińskiej. Uważa ona, że w mijającym roku wyraźnie widać było problemy z finansowaniem świadczeń.

Sytuacja w ochronie zdrowia. „Zapowiedź nadciągającej katastrofy”

– Ze względu na skalę braku pieniędzy, jest to zapowiedź nadciągającej katastrofy finansowej w ochronie zdrowia – podkreśliła prezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Jednocześnie dodała, że – jej zdaniem – jedynym pozytywnym zjawiskiem 2025 roku była poprawa w dostępie do refundacji nowych terapii.

Z kolei zapytana o największe wyzwanie w ochronie zdrowia w 2026 roku, wskazała na konieczność zapewnienia faktycznej dostępności do świadczeń. Ponadto przyznała, że słowem na nadchodzący rok jest dla niej „strategia”: