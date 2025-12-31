„Zapowiedź nadciągającej katastrofy”. Mocne słowa o polskiej służbie zdrowia

Aktualizacja: 31.12.2025 15:06 Publikacja: 31.12.2025 13:42
Jaki był mijający rok w ochronie zdrowia?
„Kryzys” to słowo, które najlepiej opisuje 2025 rok w ochronie zdrowia, według Doroty Korycińskiej. Uważa ona, że w mijającym roku wyraźnie widać było problemy z finansowaniem świadczeń.
– Ze względu na skalę braku pieniędzy, jest to zapowiedź nadciągającej katastrofy finansowej w ochronie zdrowia – podkreśliła prezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.
Jednocześnie dodała, że – jej zdaniem – jedynym pozytywnym zjawiskiem 2025 roku była poprawa w dostępie do refundacji nowych terapii.
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda pytana przez Rynek Zdrowia o słowo roku stwierdziła j...
Z kolei zapytana o największe wyzwanie w ochronie zdrowia w 2026 roku, wskazała na konieczność zapewnienia faktycznej dostępności do świadczeń. Ponadto przyznała, że słowem na nadchodzący rok jest dla niej „strategia”:
– Potrzebujemy opracowania długofalowej strategii wyjścia z kryzysu. Społeczeństwo oczekuje przekazania jasnej, prostej informacji, w jaki sposób planuje się zapewnienie dostępności do świadczeń wszystkim grupom pacjentów – zauważyła w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.
Czytaj więcej: Od kryzysu do strategii? Ochrona zdrowia na progu 2026 roku
Rząd opublikował projekt uchwały zakładającej zmiany w Narodowej Strategii Onkologicznej. Mają on...
