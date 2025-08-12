• pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia), które się uczą i nie przekraczają limitu określonych dochodów/przychodów (w 2025 r. wynosi około 22,5 tys. zł).

Kto ma prawo do nowej ulgi?

Nowy przepis wskazuje, kto ma prawo do preferencji – podatnik wykonujący władzę rodzicielską, pełniący funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawujący funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci wykonujący ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawujący funkcję rodziny zastępczej. Art. 27 ust. 1aa zastrzega też, że ulga nie jest na dzieci, które na podstawie orzeczenia sądu zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych albo pozostają w związku małżeńskim. Znajdziemy w nim także odniesienie do regulacji nakładających na rodziców korzystających z ulgi określone obowiązki informacyjne.

Stare rodzinne ulgi i zwolnienia zostają

Nowa preferencja polega na zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 16,8 tys. zł, co faktycznie oznacza, że dochody do 140 tys. zł rocznie będą wolne od podatku (dla obojga rodziców będzie to 280 tys. zł). Od nadwyżki trzeba będzie odprowadzić 32 proc. podatek.

Z nowej ulgi nie skorzystają rodzice zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej (czyli mający dochody przekraczające 1 mln zł rocznie). – Nie będzie też przysługiwać podatnikom rozliczającym się ryczałtem oraz przedsiębiorcom na stawce liniowej. Skorzystają z niej tylko ci, którzy są na skali – wskazuje Piotr Sekulski. – Projekt nie likwiduje obecnych preferencji. Rodzicom nadal będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podatku, a mający czwórkę dzieci skorzystają ze zwolnienia do 85 528 zł przychodu rocznie. Można będzie się też preferencyjnie rozliczyć z samotnie wychowywanym dzieckiem – tłumaczy ekspert.

Projekt przewiduje także podniesienie progu w skali do 140 tys. zł (chodzi o roczny dochód). Teraz wynosi 120 tys. zł. Do tej kwoty płacimy 12 proc., powyżej 32 proc. PIT.