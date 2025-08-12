Aktualizacja: 12.08.2025 18:02 Publikacja: 12.08.2025 16:28
Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał w piątek inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Tworzenie rozwiązań prawnych poprawiających warunki życia polskich rodzin i zachęcających do podejmowania działań prokreacyjnych – taki jest cel przygotowanego przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego i wniesionego już do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o PIT. Jest w niej nowa preferencja dla rodziców z dwójką dzieci.
- Z projektu wynika, że każdy z rodziców nie zapłaci podatku od dochodu do 140 tys. zł rocznie. To bardzo duża ulga. Dzięki niej większość rodziców dwójki dzieci zostanie w ogóle zwolniona z daniny - mówi dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl.
Zgodnie z nowym art. 27 ust. 1aa ustawy o PIT ulga ma przysługiwać rodzicowi wychowującemu dzieci:
• małoletnie,
• pełnoletnie, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia), które się uczą i nie przekraczają limitu określonych dochodów/przychodów (w 2025 r. wynosi około 22,5 tys. zł).
Nowy przepis wskazuje, kto ma prawo do preferencji – podatnik wykonujący władzę rodzicielską, pełniący funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawujący funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci wykonujący ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawujący funkcję rodziny zastępczej. Art. 27 ust. 1aa zastrzega też, że ulga nie jest na dzieci, które na podstawie orzeczenia sądu zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych albo pozostają w związku małżeńskim. Znajdziemy w nim także odniesienie do regulacji nakładających na rodziców korzystających z ulgi określone obowiązki informacyjne.
Nowa preferencja polega na zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 16,8 tys. zł, co faktycznie oznacza, że dochody do 140 tys. zł rocznie będą wolne od podatku (dla obojga rodziców będzie to 280 tys. zł). Od nadwyżki trzeba będzie odprowadzić 32 proc. podatek.
Z nowej ulgi nie skorzystają rodzice zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej (czyli mający dochody przekraczające 1 mln zł rocznie). – Nie będzie też przysługiwać podatnikom rozliczającym się ryczałtem oraz przedsiębiorcom na stawce liniowej. Skorzystają z niej tylko ci, którzy są na skali – wskazuje Piotr Sekulski. – Projekt nie likwiduje obecnych preferencji. Rodzicom nadal będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podatku, a mający czwórkę dzieci skorzystają ze zwolnienia do 85 528 zł przychodu rocznie. Można będzie się też preferencyjnie rozliczyć z samotnie wychowywanym dzieckiem – tłumaczy ekspert.
Projekt przewiduje także podniesienie progu w skali do 140 tys. zł (chodzi o roczny dochód). Teraz wynosi 120 tys. zł. Do tej kwoty płacimy 12 proc., powyżej 32 proc. PIT.
W uzasadnieniu projektu wskazano, że z nowej preferencji dla rodziców może skorzystać ponad 3 mln podatników. Jej koszt dla budżetu państwa to około 13-14 mld zł, natomiast koszt podniesienia progu w skali wyniesie 4-5 mld zł rocznie.
Szerzej o tym, ilu podatników skorzysta na nowych rozwiązaniach i jakie mogą być skutki dla budżetu pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 8 i 12 sierpnia.
Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. i będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.
Prezydent deklaruje też, że może przygotować przepisy dotyczące niezrealizowanej dotąd obietnicy rządu, czyli podwyżki kwoty wolnej od PIT do 60 tys. zł (chodzi o roczny dochód) dla wszystkich rozliczających się według skali. - Podatnicy sporo na tym zyskają, przykładowo pracownik mający 70 tys. zł przychodu rocznie zapłaci o prawie 3,3 tys. zł mniej podatku, natomiast z przychodem w wysokości 100 tys. zł zaoszczędzi 3,6 tys. zł - wylicza Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, dyrektor zarządzająca w Vialto Partners.
Etap legislacyjny: Sejm
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
