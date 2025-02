73 450 – tylu podatników złożyło w zeszłym roku zeznanie PIT-39

Kiedy sprzedaż mieszkania trzeba wykazać w zeznaniu PIT-39 i opodatkować?

Co zrobić, jeśli od nabycia do sprzedaży nie minęło pięć lat? Musimy poinformować o transakcji fiskusa. Składamy PIT-39 i wpisujemy w nim przychód ze sprzedaży oraz koszty, czyli kwotę, którą zapłaciliśmy za nieruchomość (także opłaty notarialne czy PCC). Do kosztów zaliczamy też nakłady zwiększające jej wartość w czasie posiadania. Mogą to być np. wydatki na remont mieszkania. A także opłaty związane ze sprzedażą, np. prowizję pośrednika.

Jeśli pozbywamy się nieruchomości otrzymanej w spadku, możemy zaliczyć do kosztów wydatki na jej nabycie przez spadkodawcę. A także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek.

Jeśli koszty są wyższe niż przychód, nic fiskusowi nie płacimy. Wyszła nam bowiem strata. Natomiast opodatkowany jest dochód (gdy przychód jest wyższy niż koszty). Należy się od niego 19 proc. PIT. Niezależnie od tego, ile na transakcji zarobiliśmy (nie ma tu progresji).

Czy dochód ze sprzedaży mieszkania może być zwolniony z PIT?

Podatek należy odprowadzić do końca kwietnia. Czy można go uniknąć? Tak. Dochód ze sprzedaży nieruchomości może być zwolniony z podatku, jeśli pieniądze przeznaczymy na własne potrzeby mieszkaniowe. Między innymi na: