Ile zapłacimy za abonament RTV w 2025? Oto stawki od 1 stycznia i lista zwolnionych z opłaty

Wysokość abonamentu RTV w 2025 roku określona została w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 roku.

Ile wyniesie abonament RTV w 2025?

Abonament radiowo-telewizyjny jest opłatą, której celem jest umożliwienie realizacji misji przez publiczną telewizję i radio. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem opłaty abonamentowe w 2025 roku nie wzrosną. Utrzymane zostaną na takim samym poziomie jak w latach 2023-2024.

Ile będzie kosztował abonament RTV w 2025 roku? Oto stawka za jeden miesiąc używania odbiornika:

radiofonicznego – 8,70 zł,

telewizyjnego lub radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł.

Abonament płatny jest z góry, co oznacza, że należy go wnieść do 25. dnia każdego miesiąca, za który się należy.