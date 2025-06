W poniedziałek w TVN 24 szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że prokuratura wyjaśni, „kto wyniósł (taśmy) i jak to się stało, że przekazano to mediom”. Zapowiedział, że będzie złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez CBA „dotyczące ujawnienia materiałów operacyjnych”.

Siemoniak potwierdził wersję informatorów „Rz”. Zaznaczył, że inną kwestią jest to, dlaczego materiał operacyjny nie został zniszczony. „Te wszystkie kwestie są w zespole śledczym numer 3 Prokuratury Krajowej, który otrzymał wszelkie materiały z CBA i też będzie badał, jak to się stało” – powiedział. Zapytany, skąd jego zdaniem wzięły się taśmy, potwierdził, że „w 2020 r. prokurator krajowy Święczkowski zażądał na swoje biurko wszystkich materiałów dotyczących sprawy z Romanem Giertychem, także zapewne i tego materiału, i tego nagrania”, i dysponował nimi. „Jeśli Święczkowski, to pewnie i Ziobro, i pewnie inne osoby. Zaświeciły im się oczy na to, że jest tam Donald Tusk i pewnie postanowili to sobie gdzieś zachować i przetrzymać” – stwierdził Siemoniak we wtorek w TVP Info.

„To kompletna bzdura, a wszelkie działania podejmowane wówczas przez prokuraturę były zgodne z art. 57 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze. Wszelkie informacje w tym zakresie objęte są klauzulą tajności” – tak odpowiedział na nasze pytania poprzez biuro prasowe Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Wspomniany przez niego przepis dotyczy nadzoru nad postępowaniami.

Szereg pytań w sprawie zadaliśmy Prokuraturze Krajowej. Pytaliśmy m.in. o to, czy zespół nr 3 posiadał pliki nagrań, czy stenogramy i jacy prokuratorzy się z tymi materiałami zapoznali?

„Niestety, na obecnym etapie nie mogę udzielić merytorycznej odpowiedzi na pytania dotyczące ew. kontroli operacyjnej stosowanej wobec Romana Giertycha, w tym jakie materiały uzyskano, kiedy, czego dotyczyły oraz co się z nimi stało. Ujawnienie tych informacji mogłoby zaszkodzić toczącemu się postępowaniu, a nadto mogłoby prowadzić do ujawnienia informacji niejawnych” – odpisał nam prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.