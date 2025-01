Roman Giertych teraz skorzysta na statusie podejrzanego, który tak wcześniej kwestionował

Paradoksalnie Roman Giertych stał się w czwartek beneficjentem posiadania statusu podejrzanego – tego, co cały czas podważał. Umorzenie mu zarzutów jest praktycznie nie do wzruszenia, to na zawsze kończy sprawę przeciwko niemu. – Zgodnie z prawem, jeżeli śledztwo przeciwko osobie zostało umorzone i w ciągu roku od tej decyzji nie zostanie wzruszone, to już nigdy do sprawy i postawionych zarzutów nie będzie można wrócić – tłumaczą rozmówcy „Rzeczpospolitej” z wymiaru sprawiedliwości.

Art. 327 kpk mówi, że umorzone postępowanie można podjąć na nowo, jeżeli nie toczyło się przeciwko osobie „która w poprzednim postępowaniu występowała w charakterze podejrzanego”. Tam, gdzie śledztwo było w fazie „im rem”, czyli przeciwko osobie, można je podjąć tylko wtedy, „gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub dowody” – co w przypadku Polnordu (chodzi o lata 2010–2015) jest praktycznie niemożliwe.

Co prawda jest furtka w art. 328 kpk: prawomocne umorzenie śledztwa „w stosunku do osoby, która występowała w charakterze podejrzanego”, może uchylić prokurator generalny (ma na to właśnie rok od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu) – jednak jest niemal pewne, że Adam Bodnar na to się nie zdecyduje. Jeśli więc nawet do władzy wróci PiS, to po latach nie będzie mógł nic zrobić.

– Giertych znalazł się więc w komfortowej sytuacji. Umorzenie definitywnie kończy jego kłopoty – komentują nasze źródła w prokuraturze. I wskazują, że w tak luksusowej sytuacji nie znalazła się ani prok. Ewa Wrzosek, ani marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wobec których także toczyły się śledztwa, a wyszli z nich obronną ręką tylko dlatego, że nie uchylono im immunitetów – ale nie mają statusu podejrzanych, więc do ich spraw powrót jest możliwy.