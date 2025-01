Prokuratura Regionalna w Lublinie 16 stycznia umorzyła śledztwo w części przeciwko Romanowi Giertychowi. Jeszcze dwa miesiące temu chciała mu przedstawić zarzuty w tej sprawie. Poseł jednak nie stawił się w prokuraturze. Co spowodowało zwrot w sprawie?

Reklama

Giertych był – jak utrzymywała Prokuratura Regionalna w Lublinie – podejrzanym co najmniej od października 2021 r. (on kwestionował swój status). Prokuratura Regionalna w Lublinie wydała postanowienie o uzupełnieniu i zmianie zarzutów przeciwko Romanowi G., obejmujące zarzut z postanowienia z 8 października 2020 r. Prokuratury Regionalnej w Poznaniu (które podważał Giertych). To działanie na szkodę spółki Polnord i przywłaszczenia mienia wielkiej wartości w kwocie ponad 72 mln zł, dwa zarzuty dotyczące działania na szkodę spółki Polnord i wyrządzenia tej spółce szkody w wysokości 4,5 mln zł pod pozorem umowy na reprezentowanie tej spółki przez kancelarię prawną w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie około 5,2 mln zł.

Czytaj więcej Społeczeństwo Znamy powody zatrzymania Romana Giertycha i biznesmena Ryszarda K. Roman Giertych i Ryszard K. usłyszą zarzuty za weksle wystawione za inwestycje w Wilanowie oraz zakup działek w Wielkopolsce po zawyżonych cenach.

W czwartek prokuratura uznała, że Giertych nie popełnił zarzucanych mu czynów. – Decyzję podjął szef zespołu, który prowadził to wielowątkowe postępowanie, prok. Andrzej Markowski – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” prok. Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka lubelskiej prokuratury. Śledztwo było w nadzorze Prokuratury Krajowej.

Śledztwo w sprawie spółki Polnord. Dlaczego prokuratura zmienia zdanie w sprawie Romana Giertycha?

W przypadku pierwszego zarzutu prokuratura uznała, że „występek nadużycia zaufania jest tzw. przestępstwem indywidualnym, a więc może być popełniony jedynie przez sprawcę o określonych kwalifikacjach, w niniejszej sprawie osobę, która była uprawniona do zajmowania się sprawami majątkowymi Polnord S.A. Roman G. nie posiadał takich uprawnień, a zajmował się obsługą prawną spółki, jako jeden z profesjonalnych pełnomocników. Nie był on przy tym jedynym fachowym doradcą prawnym, zaangażowanym w transakcje obrotu wierzytelnościami i ich dochodzeniem przed sądem dla Polnord S.A.” – pisze w komunikacie prok. Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka lubelskiej prokuratury. I dodaje: „Materiał dowodowy zebrany w sprawie nie dał podstaw do twierdzenia, że działania prawne podejmowane przez Romana G. miały charakter pozorny”.