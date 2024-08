Obrońca krytykuje prokuraturę

Zarzutami – poza Giertychem – objęto 12 osób, w tym właściciela spółki, byłego trójmiejskiego miliardera Ryszarda K. i współpracowników Giertycha z czasów LPR – Piotra Ś. z Młodzieży Wszechpolskiej i ochroniarza Sebastiana J.

Nie dopuszczam sytuacji, by sprawa trafiła do sądu, ponieważ byłoby to zaprzeczeniem państwa prawa mec. Jacek Dubois

Pełnomocnik Romana Giertycha, mec. Jacek Dubois, mówi „Rz”, że „prokuratura nie dorosła do demokracji”. – Wytoczenie tej sprawy jest wielką hańbą prokuratury, która stała się za czasów PiS, a to, że te działania nie zostały dotychczas zatarte, jest nieprzyzwoitością wobec człowieka. Nie dopuszczam sytuacji, by sprawa trafiła do sądu, ponieważ byłoby to zaprzeczeniem państwa prawa. Sprawy można kierować do sądu wtedy, kiedy jest uprawdopodobnienie popełnienia czynu zabronionego, a w tej sprawie trudno jest znaleźć cokolwiek poza polityką – mówi mec. Dubois.