Jak wskazuje portal Onet, rządząca koalicja od czasu przegranych wyborów prezydenckich pogrążyła się w problemach. Największym z nich jest kwestia rekonstrukcji rządu, którą zapowiedział Donald Tusk. Koalicjanci nie chcą tracić swoich resortów, choć premier chciałby odchudzić rząd.

Portal przypomina też kryzys wizerunkowy po nocnym spotkaniu Szymona Hołowni z politykami PiS w mieszkaniu Adama Bielana. Jak czytamy, nieoficjalne informacje wskazują, że Szymon Hołownia chciałby zachować stanowisko marszałka Sejmu, choć umowa koalicyjna zakłada, że w połowie kadencji zmienić ma się z liderem Lewicy Włodzimierzem Czarzastym.

Wszystko to nie wpływa dobrze na partyjne sondaże – analizuje Onet. Kilkupunktowe spadki w różnych sondażach zanotowała po wyborach prezydenckich Koalicja Obywatelska. Rozpadła się Trzecia Droga - PSL i Polska 2050 nie chcą już iść razem w kolejnych wyborach. Obie partie, jak wynika z sondaży, mogą mieć jednak problem z przekroczeniem progu wyborczego. Niewiele lepiej wygląda sytuacja Lewicy, która weszłaby do Sejmu, jednak poparcie tej partii to tylko parę punktów powyżej progu.