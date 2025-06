Z badania przeprowadzonego 23-24 czerwca 2025 roku przez IBRiS na reprezentatywnej grupie ok. 1,1 tys. osób metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI) wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość.

Sondaż: Gwałtowny spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej

PiS zdobył w sondażu 30,5 proc. poparcia, co oznacza spadek o 1,7 punktu proc. w porównaniu do badania z 26-27 maja. Mimo spadku poparcia PiS awansowało na pozycję lidera, ponieważ druga w sondażu Koalicja Obywatelska straciła aż 7,6 punktu proc. poparcia w porównaniu do badania sprzed miesiąca. Na KO chce dziś głosować 25,8 proc. badanych.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, którą popiera 16,8 proc. badanych. Formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena w porównaniu do sondażu sprzed miesiąca straciła 0,3 punktu proc. poparcia.

Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Lewica, którą popiera 6,1 proc. badanych (wzrost o 1,1 punktu proc.). Miejsce w Sejmie znalazłoby się też dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zdobyła 5,1 proc. głosów. IBRiS po raz pierwszy uwzględnił tę formację w badaniu dla Onetu.

Do Sejmu nie weszłyby partie tworzące do niedawna Trzecią Drogę - czyli PSL i Polska 2050. Polska 2050 może liczyć na 4,6 proc. głosów, PSL – na 4 proc. W badaniu z maja Trzecia Droga, jako koalicja, uzyskiwała 6 proc. głosów i również nie przekraczała progu wyborczego (dla koalicyjnych komitetów wyborczych wynosi on 8 proc.).