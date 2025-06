W pierwszej połowie miesiąca gotowość do uczestnictwa w wyborach do Sejmu i Senatu – gdyby odbywały się już teraz – zadeklarowało 84 proc. uprawnionych do głosowania. To o 7 punktów procentowych mniej niż w maju, tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Możliwość udziału w wyborach do parlamentu z góry odrzuca 8 proc. dorosłych Polaków, o 2 punkty więcej niż przed miesiącem.

W czerwcu wzrósł też odsetek wyborców niezdecydowanych – badanie wskazuje, że obecnie co dziesiąty ankietowany chcący wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu nie wie, na którą partię oddałby swój głos (10 proc., wzrost o 3 punkty procentowe).