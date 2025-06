Środowe zarządzenie dotyczy oględzin kart z 13 obwodowych komisji wyborczych, tj.:

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 95 w Krakowie,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Oleśnie,

Obwodowej Komisji nr 13 w Mińsku Mazowieckim,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Strzelcach Opolskich,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 w Grudziądzu,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku,

Obwodowych Komisji Wyborczych nr 30 i 61 w Bielsku-Białej,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Tarnowie,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 53 w Katowicach,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 35 w Tychach,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Kamiennej Górze,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Brześciu Kujawskim.

Powodem są nieprawidłowości, mogące mieć miejsce podczas liczenia kart do głosowania w drugiej turze wyborów.

– Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z oględzin kart głosowania sprowadza się w gruncie rzeczy do weryfikacji poprawności sporządzenia protokołów przez obwodowe komisje wyborcze. Oznacza to też konieczność ponownego przeliczenia głosów oddanych w tych komisjach, ponieważ trzeba sprawdzić, czy liczby zapisane w protokole zgadzają się z liczbą kart wyborczych – tłumaczył „Rzeczpospolitej” rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski.

Jak zaznaczył, przeprowadzenie czynności we wskazanych 13 komisjach zająć powinno sądom rejonowym do kilku dni. W części komisji, jak np. obwodowa komisja wyborcza nr 95 w Krakowie, podejrzewa się odwrotne przypisanie głosów oddanych w drugiej turze: głosy oddane na Karola Nawrockiego miały zostać przypisane Rafałowi Trzaskowskiemu i odwrotnie. Pomyłka, jak przekazał krakowski komisarz wyborczy, została zgłoszona przez członków komisji do urzędu miasta i komisji okręgowej, która wyjaśnia sprawę. Do podobnej omyłki, według doniesień medialnych, miało dojść m.in. w komisji w Mińsku Mazowieckim.