Media od kilku dni donosiły o przypadkach możliwych nieprawidłowości do jakich mogło dojść podczas obliczania głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Według tych informacji w komisji wyborczej nr 95 w Krakowie – wymienionej nota bene w komunikacie SN – miało dojść do odwrotnego przypisania głosów oddanych w drugiej turze – głosy oddane na Karola Nawrockiego miały zostać przypisane Rafałowi Trzaskowskiemu i odwrotnie. Do podobnej pomyłki miało dojść też m.in. w Mińsku Mazowieckim.

Z informacji podanych przez Onet wynika z kolei, że w co najmniej kilkunastu komisjach obwodowych protokoły wyborcze miały bardzo „nietypowe” dane. Jak twierdzili dziennikarze portalu wyniki obu kandydatów najprawdopodobniej zostały zamienione miejscami. Do większości z tych błędów doszło w dużych miastach i zostały one popełnione na korzyść Karol Nawrockiego.