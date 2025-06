W normalnych warunkach proces zmierzałby ku zakończeniu – do 16 czerwca spływają jeszcze protesty wyborcze, a ich rozstrzygnięcie oraz ocena sprawozdania PKW stanowią podstawę do stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy. Teraz jednak cała sytuacja zaczyna nieco przypominać tę z 1995 roku, gdy zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego mimo tzw. kłamstwa magisterskiego (które SN ocenił w sposób korzystny dla zainteresowanego) wywołało ogromne protesty społeczne.

Zablokowanie Karola Nawrockiego i co dalej?

Dziś przy tak narastającym napięciu wystarczy iskra, by sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nie ma wątpliwości, czym może skończyć się próba formalnego blokowania objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego. To najbardziej ponury scenariusz, który grozi Polsce – skutkiem byłyby poważne napięcia społeczne i destabilizacja legitymacji najważniejszego urzędu w państwie. Na taki krok nie może sobie pozwolić żadna siła polityczna, bo konsekwencje byłyby destrukcyjne dla państwa, podważając zaufanie do procesu demokratycznego i instytucji stojących na jego straży.

Warto spojrzeć na całą sytuację z perspektywy stabilności państwa, a nie emocji czy doraźnych interesów politycznych. Nieprawidłowości w komisjach wyborczych są skandalem i nie powinny mieć miejsca – każda pomyłka musi zostać skrupulatnie wyjaśniona, a wnioski na przyszłość wyciągnięte. Kampania wyborcza była niezwykle emocjonalna, ale próba podważenia wyników to zapalnik dla zwaśnionego społeczeństwa. To droga donikąd.